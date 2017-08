Monaco : si Fabinho part, le champion de France misera sur William Carvalho !

Avant le 31 août, l'AS Monaco pourrait perdre l'un des éléments importants de son effectif en la personne de Fabinho, courtisé avec insistance par le Paris Saint-Germain. Pour assurer ses arrières, le champion de France en titre a ciblé le milieu défensif du Sporting Portugal William Carvalho.

William Carvalho, le successeur de Fabinho à Monaco ?

L'AS Monaco ne laisse rien au hasard. Alors que le départ en prêt de l'attaquant monégasque Kylian Mbappé vers le Paris Saint-Germain n'a pas encore été officialisé, le club de la Principauté a d'ores et déjà frappé fort pour le remplacer avec les recrutements de Stevan Jovetic et Keita Baldé. Dans l'entrejeu, l'ASM pourrait perdre Fabinho, également courtisé par le PSG, d'ici le 31 août. Et sans surprise, son éventuel successeur a d'ores et déjà été désigné.

Monaco prêt à miser gros sur Carvalho

Si le milieu d'Anderlecht Leander Dendoncker a été longtemps annoncé dans le viseur du champion de France en titre, le Belge ne représenterait pas une priorité pour les dirigeants asémistes. En effet, comme annoncé par le quotidien L'Equipe mardi, c'est le joueur du Sporting Portugal William Carvalho qui a tapé dans l'oeil de Monaco.

D'après le média lusitanien Record ce mercredi, le club de la Principauté prépare une offre de 36 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus éventuels, pour enrôler l'international portugais de 25 ans. Une proposition importante qui pourrait satisfaire les exigences du Sporting ? Sûrement puisque le dernier 3e de Liga Sagres réclamait 44 millions d'euros lors des récentes négociations avec West Ham.

Tout va dépendre de Fabinho...

Mais attention, Carvalho se trouve encore très loin de Monaco. Car dans ce dossier, tout va dépendre de l'avenir de Fabinho et le Brésilien n'est pas encore parti. Si le PSG reste intéressé, l'ASM exigerait désormais plus de 75 millions d'euros pour céder son milieu de 23 ans. Paris va-t-il être capable d'aligner une telle somme dans la dernière ligne droite du mercato ? La réponse à cette question va être décisive pour le dénouement de la piste Carvalho.

