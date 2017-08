PSG : les coulisses du transfert de Mbappé

L'arrivée attendue de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain sera l'épilogue de plusieurs mois de discussions, d'hésitations et de négociations. Voici comment le PSG a convaincu le jeune attaquant puis Monaco.

Mbappé va quitter Monaco pour Paris

Le Paris Saint-Germain va réaliser un nouveau gros coup en cette fin de mercato avec l'arrivée attendue de Kylian Mbappé (18 ans). Mais comment le Paris SG est-il parvenu à convaincre le jeune prodige français puis l'AS Monaco pour boucler un tel dossier ? Réponses.

Premières manoeuvres, premier échec

L'intérêt du PSG pour Mbappé ne date pas d'hier. Le club de la capitale avait songé pour la première fois à lui faire signer un premier contrat professionnel au printemps 2016. Le journaliste de L'Equipe Damien Degorre, qui révèle plusieurs détails des coulisses de ce dossier, explique que malgré des contacts entre le directeur sportif de l'époque, Olivier Létang, et ses parents, qui gèrent ses intérêts, le jeune joueur décide finalement de signer avec Monaco.

Mbappé expliquera d'ailleurs plus tard que l'ASM lui offrait de meilleures conditions sur le plan sportif, scolaire et humain, tandis que Paris ne faisait pas assez confiance à ses jeunes. En résumé, le jeune joueur était certain de pouvoir plus s'épanouir sur le Rocher. Un choix finalement payant. Derrière, Létang gardera le contact en venant régulièrement prendre des nouvelles, chose appréciée par la famille.

Al-Khelaïfi dur à convaincre

En février 2017, Létang ressort le dossier mais ne convainc pas son président Nasser Al-Khelaïfi, pas très emballé à l'idée de mettre plus de 40 M€ sur un joueur qui n'a joué que 3 mois en L1. On sait surtout que le patron du PSG veut mettre le paquet sur une nouvelle star qui n'est pas arrivée après le départ de Zlatan Ibrahimovic. De son côté, Unai Emery n'est pas convaincu non plus et préfère Alexis Sanchez, longtemps espéré dans la capitale. A ce moment-là, Mbappé est donc loin du PSG...

Successeur de Létang, Antero Henrique a aussi la certitude que Mbappé est le joueur qu'il faut à Paris. Depuis, le Real Madrid, Arsenal et Manchester City sont entrés dans la danse. Le Real tient même la corde après plusieurs discussions entre Zidane et le Monégasque. Le nouveau directeur sportif parisien convainc finalement Al-Khelaïfi en juin 2017 mais toujours pas Mbappé.

Quand Zidane a perdu Mbappé...

Lors d'une réunion avec le joueur et son père, les décideurs parisiens leur vendent l'équipe imaginée avec Pepe, qui rejoindra finalement Besiktas, Alexis Sanchez, qui préfère rester en Angleterre, et Fabinho. Pas suffisant pour le convaincre. Le Real a toujours sa préférence à ce moment-là. Sauf que Zidane lui conseillera de rester un an à Monaco car il ne peut lui assurer une place de titulaire avec la présence de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Gareth Bale. Et comme Mbappé veut jouer et quitter Monaco, c'est le déclic.

Finalement, Mbappé est convaincu par le PSG qui n'a pas coupé les contacts malgré l'arrivée de Neymar. Henrique lui assure qu'il veut une attaque Cavani-Mbappé-Neymar et le discours du Portugais fait mouche. L'international français se dit que la Ligue des Champions est accessible avec Paris et qu'il va pouvoir jouer avec Neymar. Dès lors, son choix est fait.

Le montage du PSG pour contourner le fair-play financier cet été

Restait alors à convaincre Monaco. Pas une mince affaire puisque le champion de France en titre refusait de céder sa pépite à un rival en Ligue 1. Mais le PSG savait que la situation allait se dégrader entre le club et le joueur, dont le choix était fait. Et l'ASM ne pouvait conserver un joueur contre son gré alors qu'un énorme chèque lui était promis. Au vu de la situation et des tensions avec Mbappé, le club de la Principauté a donc finalement cédé et Paris a négocié un montage habile.

Après avoir déjà dépensé 222 millions d'euros pour Neymar, le PSG ne pouvait lâcher 180 millions d'euros supplémentaires cet été, sous peine d'être épinglé par l'UEFA pour non-respect du fair-play financier. Paris s'entend donc avec Monaco pour un prêt avec une option d'achat non obligatoire. Ainsi, les 180 millions d'euros ne seront pas comptabilisés dans les comptes de cette année et Paris a encore un an pour trouver une solution. Mais personne n'est dupe, et il est impossible que l'ASM n'ait pas assuré ses arrières en faisant simplement un cadeau à Paris.

Selon les informations du quotidien Le Parisien, cette option d'achat sera automatique le 1er juillet 2018... si le PSG se maintient en Ligue 1. Une manière de déguiser une option d'achat obligatoire puisque Paris ne descendra jamais en L2... Un détail qui confirme bel et bien que ce montage financier n'est qu'une ruse pour permettre au club de la capitale de gérer ses comptes. Il ne reste désormais plus que l'officialisation du transfert et de la signature de Mbappé pour mettre fin à ce feuilleton.

Que pensez-vous des démarches du PSG dans ce dossier ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...