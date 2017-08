Monaco : le joli coup Keita Baldé (officiel)

L'AS Monaco a officialisé le transfert de l'attaquant de la Lazio Rome, Keita Baldé. Très courtisé en Italie, le Sénégalais s'est engagé avec l'ASM jusqu'en juin 2022.

Keita Baldé quitte la Lazio pour Monaco

Après Stevan Jovetic, l'AS Monaco enregistre une deuxième recrue ce mardi. Comme pressenti, c'est Keita Baldé qui a posé ses valises sur le Rocher !

Un contrat de 5 ans

Le club de la Principauté a officialisé ce soir l'arrivée de l'attaquant sénégalais de la Lazio Rome, auteur de 16 buts en 31 matchs de Serie A la saison passée. Il s'est engagé pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu'en 2022, et portera le numéro 14.

«Je suis très content de m'engager avec l'AS Monaco, un club avec une grande histoire. Je suis très heureux d'être ici et j'ai hâte de commencer à jouer. Beaucoup de joueurs et des amis m'ont parlé en bien du club, de l'esprit du groupe et de l'équipe. Quand on t'offre la possibilité de venir ici, tu acceptes tout de suite. C'est le projet idoine pour moi. Je suis très heureux de rejoindre un groupe fort, avec de grands joueurs qui ont fait une très grande saison l'an dernier» , a déclaré le joueur de 22 ans.

Transfert estimé à 30 M€

Pour s'offrir l'attaquant formé à la Masia du FC Barcelone et auteur de son premier but dans le championnat italien à 18 ans et 8 mois, devenant le plus jeune buteur de la Lazio depuis Marco Di Vaio, Monaco a déboursé un montant estimé à 30 millions d'euros. Il fallait bien cela pour prendre l'avantage sur une forte concurrence puisque Keita Baldé a été annoncé au Milan AC, à la Juventus Turin, à l'Inter Milan ou encore à Naples.

«C'est un jeune attaquant qui compte déjà plus de 100 matchs de Serie A et connaît aussi la Coupe d'Europe. C'est un joueur que nous suivons depuis longtemps, qui a déjà démontré beaucoup de qualités et en qui nous croyons beaucoup pour continuer à bâtir une équipe forte cette saison» , s'est réjoui le vice-président de l'ASM, Vadim Vasilyev. Keita Baldé peut évoluer dans l'axe ou sur un côté. Son arrivée prépare le départ de Kylian Mbappé au PSG.

