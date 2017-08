OM : Giroud justifie son refus de venir cet été

Cible prioritaire de l'Olympique de Marseille pour renforcer son secteur offensif, l'attaquant Olivier Giroud a décidé de repousser les avances du club phocéen pour rester à Arsenal. A trois jours de la fin du mercato d'été, l'international tricolore a justifié cette décision pourtant risquée en cette année de Coupe du monde.

Olivier Giroud ne se voyait pas quitter Arsenal cet été.

Pour l'Olympique de Marseille, Olivier Giroud représentait la recrue idéale dans cette fameuse quête du «grand attaquant». Barré à Arsenal par la concurrence d'Alexis Sanchez et aussi désormais d'Alexandre Lacazette, le joueur de 30 ans a bel et bien été ciblé par le club phocéen. Et si les Gunners étaient prêts à le laisser filer, l'ancien Montpelliérain n'a jamais considéré un retour en France.

Giroud flatté par l'OM, mais...

Car malgré des discussions avec les décideurs marseillais, dont l'entraîneur Rudi Garcia, Giroud n'a jamais ouvert la porte à un transfert vers la Ligue 1, que ce soit à l'OM ou même à Lyon, un temps intéressé par ses services. «Il n'a jamais été question d'un retour en France. Après, je suis très flatté d'avoir été courtisé par l'OM, et aussi par l'OL, à un certain moment. J'ai toujours été fan de l'OM, depuis tout petit», a même reconnu l'avant-centre sur RMC.

«Pour moi, ça représente encore beaucoup. C'est un grand club avec un beau projet. J'ai eu des personnes au téléphone (Rudi Garcia) qui ont essayé de me convaincre. Mais bien après que ce soit sorti dans la presse donc il y a eu des mensonges qui sont sortis avant. Je lui ai dit (à Rudi Garcia) que ce n'était pas mon objectif de revenir en France. Ce n'était pas contre Marseille ou quoi que ce soit», a-t-il assuré. En réalité, malgré une période de réflexion, Giroud n'a tout simplement pas pensé à un départ d'Arsenal cet été.

Une histoire pas encore finie avec Arsenal

Courtisé par de nombreuses formations européennes ces dernières semaines, le Gunner a rapidement pris la décision de poursuivre son aventure avec le club londonien. «J'ai eu des propositions, a-t-il admis. Mais quelque chose au fond de moi-même m'a dit qu'il fallait que je reste à Arsenal, que l'histoire n'était pas finie.» Pourtant, une telle décision représente un vrai risque pour l'attaquant, dont le temps de jeu réduit à Arsenal pourrait pousser Didier Deschamps à remettre en question son statut de buteur numéro 1 en équipe de France.

«C'est mon choix, certains ne le comprennent pas. La raison voudrait que je parte, mais j'ai encore envie de me battre. C'est mon ADN et ça ne changera pas», s'est défendu Giroud. En cette année de Coupe du monde, le buteur va devoir batailler pour gratter du temps de jeu à Arsenal face à Sanchez et Lacazette, et ainsi conserver sa place de titulaire chez les Bleus contre notamment le phénomène Kylian Mbappé. Un sacré challenge, qui ne devrait pas effrayer le combattant Giroud.

