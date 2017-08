Journal des Transferts : Mbappé touche au but, Fabinho c'est 75 millions, Abdennour va faire des victimes à l'OM... Pierre-Damien Lacourte - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 29/08/2017 à 17h59 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Mbappé touche au but, Fabinho, c'est 75 millions, Abdennour va faire des victimes à l'OM, Monaco sur tous les fronts, Lyon tient Diop avant peut-être Ndombele, Liverpool en met un peu plus pour Lemar… Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24h. Kylian Mbappé se rapproche un peu plus du Paris Saint-Germain. Dans la dernière ligne droite, le mercato bat son plein, les clubs s'activant pour peaufiner leur effectif. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. En un clic, vous avez l'essentiel de ce que vous devez savoir sur le mercato ! Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1 – Mbappé touche au but C'est le jour J pour Kylian Mbappé (18 ans). Si, à 18h, rien n'a encore été officialisé, le jeune attaquant de l'AS Monaco devrait bien être Parisien ce mardi. «Il m'a expliqué que son arrivée au PSG devrait être officialisée ce mardi» , a ainsi révélé son futur partenaire Adrien Rabiot au quotidien Le Parisien. Par ailleurs, LCI affirme que l'international tricolore, actuellement à Clairefontaine avec l'équipe de France, a passé sa visite médicale sur place, Didier Deschamps ne souhaitant pas voir ses joueurs s'absenter même dans la dernière ligne droite du mercato. Paris touche donc au but. Rappelons que l'opération porte sur un prêt avec une option d'achat, non obligatoire, fixée à 180 millions d'euros. Un moyen pour la direction parisienne de respecter les règles du fair-play financier. 2 – Fabinho, c'est 75 millions Alors que Kylian Mbappé devrait signer ce mardi, le Paris Saint-Germain continue de négocier en parallèle avec l'AS Monaco le transfert de Fabinho (23 ans,). Le club de la Principauté, qui a déjà trouvé le successeur du Brésilien en la personne du Portugais Willian Carvalho, a refusé hier lundi une nouvelle offre du PSG : 60 millions d'euros plus 10 millions de bonus. D'après L'Equipe, le champion de France réclamerait à présent 75 millions d'euros pour céder son international brésilien. Le PSG fera-t-il ce dernier effort ? On peut penser que, si près du but, ce sera le cas. 3 – Abdennour va faire des victimes à l'OM Malgré les intérêts du Zénith Saint-Pétersbourg et du LOSC, Aymen Abdennour (28 ans) a choisi de rallier l'Olympique de Marseille, qui devrait accueillir le défenseur tunisien sous la forme d'un prêt de deux ans, le FC Valence souhaitant faire l'économie de son salaire estimé à 2,3 millions d'euros annuels. L'arrivée attendue de l'ancien Monégasque va faire des victimes sur la Canebière. D'après L'Equipe, la signature d'Abdennour, promis à une place de titulaire au côté d'Adil Rami dans l'axe de la défense, pourrait inciter Rolando à finalement aller voir ailleurs à un an du terme de son contrat. Par ailleurs, l'OM chercherait également à recaser au plus vite Doria et Tomas Hubocan, qui ont fini de convaincre Rudi Garcia après leur prestation calamiteuse à Monaco dimanche... 4 – Monaco sur tous les fronts L'AS Monaco est sur tous les fronts en ce moment. Pour remplacer Fabinho, pour lequel 75 millions d'euros sont demandés au Paris Saint-Germain, le champion de France pourrait débourser 35 millions, hors bonus, pour arracher William Carvalho (25 ans) au Sporting Portugal. En attaque, pour prendre la relève de Kylian Mbappé, le club de la Principauté pourrait là recruter non pas un mais deux joueurs. En plus du Monténégrin de l'Inter Milan Stevan Jovetic (27 ans), dont le transfert pour 11 millions d'euros a été officialisé ce mardi, les dirigeants monégasques sont sur le point de réaliser un autre joli coup avec Keita Baldé (22 ans). Sky Sport Italia affirme que l'ASM aurait convaincu la Lazio Rome de lui céder son attaquant sénégalais, qui se trouverait actuellement sur le Rocher pour passer sa visite médicale, contre un chèque de 30 millions d'euros plus divers bonus à prévoir ! 5 – Lyon tient Diop, avant peut-être Ndombele Comme attendu, Pape Cheikh Diop (20 ans) rejoint l'Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a officialisé ce mardi la signature du milieu de terrain hispano-sénégalais du Celta Vigo, qui s'est engagé pour les cinq prochaines saisons en faveur des Gones. Montant de l'opération : 10 millions d'euros plus 4 millions de bonus éventuels. Ce pourrait être le dernier mouvement enregistré par l'OL cet été. Pourrait seulement. Car en cas de départ de Clément Grenier, Jordan Ferri ou Sergi Darder, Jean-Michel Aulas compte faire un petit effort pour l'Amiénois Tanguy Ndombele (20 ans). «J'aimerais bien aussi qu'il nous rejoigne. Mais pour que cela se fasse, il faudrait retoucher le milieu car il ne faut pas empiler trop de joueurs. Pour l'instant, on est content. Mais on pourrait aussi l'être, s'il y avait encore une arrivée et un ou deux départs» , a fait savoir le président lyonnais ce mardi. 6 – Liverpool en met un peu plus pour Lemar L'AS Monaco parviendra-t-elle à résister ? Pour s'offrir Thomas Lemar (21 ans), Liverpool est prêt à y mettre le prix fort. Le club anglais vient ainsi de revoir son offre à la hausse, en proposant cette fois au champion de France 80 millions d'euros (50 millions maintenant plus 30 millions dans un an) plus le prêt de l'attaquant belge Divock Origi, rapporte L'Equipe. Les Reds attendent désormais une réponse de la direction monégasque. Même s'il est toujours tenté de vendre ses talents au meilleur prix, on voit mal le club de la Principauté ouvrir la porte à l'ancien Caennais alors que Kylian Mbappé et Fabinho se trouvent déjà dans le sas de départ. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mardi 29 août à 18h C'est officiel : - Après avoir prolongé à Bordeaux, l'attaquant Diego Rolan a été prêté à Malaga.

- Nancy s'est séparé de son entraîneur Pablo Correa.

- Le milieu de terrain du RB Leipzig Naby Keita rejoindra Liverpool dans un an pour 52 millions d'euros.

- Claudio Beauvue a été prêté par le Celta Vigo à Leganes.

- L'attaquant de la Sampdoria Gênes Patrik Schick a signé à la Roma, sous la forme d'un prêt payant (5 millions d'euros) avec option d'achat obligatoire (33 millions).

- Libre, le défenseur argentin Nicolas Burdisso a signé un an au Torino. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Monaco pourrait offrir 80 millions d'euros au Torino pour son attaquant Andrea Belotti.

- Le FC Barcelone aurait chargé l'agent Jorge Mendes de mener les négociations pour le transfert du Parisien Angel Di Maria.

- Le FC Barcelone et des clubs anglais pourraient approcher le PSG pour Julian Draxler.

- Courtisé par le PSG, le gardien espagnol Pepe Reina aurait finalement décidé de rester à Naples.

- Le jeune milieu de terrain du PSG Lorenzo Callegari devrait être prêté au Genoa.

- Leicester souhaite 25 millions d'euros en échange de son buteur Islam Slimani, dans le viseur de l'OM.

- En quête d'un milieu de terrain, l'OM pourrait relancer William Vainqueur, revenu à la Roma.

- Annoncé tout proche de Saint-Etienne, Rémy Cabella pourrait finalement être retenu à l'OM par Rudi Garcia.

- Si Aymen Abdennour est attendu sur la Canebière, l'OM avait aussi entamé des discussions avec Nicolas Isimat-Mirin (PSV Eindhoven).

- En manque de temps de jeu, Clément Grenier et Maxwel Cornet devraient malgré tout rester à Lyon.

- Le Sporting Portugal aurait refusé 6 millions d'euros de l'OL pour son milieu de terrain Joao Palhinha.

- Marcelo Bielsa aimerait conserver son attaquant Nicolas De Préville, mais le Lillois reste courtisé par Rennes et des clubs anglais.

- L'Olympiakos réclame 20 millions d'euros à Rennes pour le défenseur grec Panagiotis Retsos.

- L'attaquant de Saint-Etienne Robert Beric devrait être prêté à Anderlecht. A l'étranger : - Crystal Palace pourrait obtenir le renfort du défenseur de Liverpool Mamadou Sakho pour 27 millions d'euros.

- Manchester City compte proposer Raheem Sterling plus une somme d'argent à Arsenal en échange d'Alexis Sanchez. Les Gunners préféreraient récupérer Sergio Agüero.

- Arsenal vient concurrencer Manchester City pour le défenseur de West Bromwich Albion Jonny Evans.

- Chelsea devrait obtenir le renfort du milieu de terrain d'Arsenal Alex Oxlade-Chamberlain pour 38 millions d'euros.

- Brighton souhaite relancer le latéral droit d'Arsenal Mathieu Debuchy.

- Swansea aimerait obtenir le prêt du milieu de terrain du Bayern Munich Renato Sanches.

- La Juventus Turin devrait accueillir en prêt payant (2 millions d'euros) avec option d'achat (8 millions) le défenseur de Schalke 04 Benedikt Höwedes.

- Le milieu offensif du Borussia Dortmund Emre Mor est attendu au Celta Vigo.

- Crystal Palace pourrait déjà se séparer de son entraîneur Frank De Boer. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato à l'étranger (Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne) A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS