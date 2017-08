Arsenal : les légendes du club poussent Alexis Sanchez vers la sortie, Manchester City prépare un deal

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Alexis Sanchez refuse de prolonger à Arsenal. A deux jours de la fin du mercato, la situation du Chilien, poussé vers la sortie par des légendes du club, pourrait évoluer puisque Manchester City prépare un plan pour le recruter.

Alexis Sanchez dans l'expectative à Arsenal.

A deux jours de la clôture officielle du mercato estival, Alexis Sanchez (28 ans) quittera-t-il Arsenal ? Une question à laquelle il est impossible de répondre. Revenu tardivement de vacances après la Coupe des Confédérations, l'attaquant a disputé son premier match de la saison dimanche, lors de la déroute à Liverpool (0-4), à l'occasion de la 3e journée de Premier League. Une rencontre catastrophique qui a confirmé une chose : le joueur passé par l'Udinese n'a plus la tête à Arsenal.

Henry et Wright réclament son départ

Le meilleur buteur de l'histoire du club londonien, Thierry Henry, a d'ailleurs dressé un terrible constat concernant le Sud-Américain après la rencontre. «Alexis Sanchez ? Pourquoi resterait-il après avoir vu ça ? En ce moment, il y a quelque chose qui cloche à Arsenal...», a déploré l'ex-international tricolore, dépité.

Ian Wright, qui a également marqué l'histoire des Gunners, est allé plus loin : Alexis Sanchez n'a plus envie et doit absolument être vendu à dix mois de la fin de son contrat. «Je le vendrais. Il ne veut plus jouer ici» , a lancé l'Anglais au micro de la BBC.

Un deal incluant Sterling

Quel avenir pour le Chilien, donc ? Manchester City, très intéressé, va revenir à la charge d'ici jeudi. Selon le Daily Mirror, les Citizens seraient prêts à céder leur ailier Raheem Sterling plus une somme d'argent afin de convaincre Arsenal de lâcher l'ancien Barcelonais.

Pour les dirigeants des Skyblues, ce serait le seul moyen de mettre la main sur Alexis Sanchez, précise le média britannique. Un deal a priori intéressant pour Arsenal puisque le double vainqueur en titre de la Copa America semble avoir définitivement la tête ailleurs...

