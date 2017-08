Transfert : Lyon tient Pape Cheikh Diop ! (officiel)

En quête d'un renfort au milieu de terrain, l'Olympique Lyonnais avait jeté son dévolu sur Pape Cheikh Diop (20 ans). Le club rhodanien vient d'officialiser la signature du jeune joueur du Celta Vigo. Montant de l'opération : 10 millions d'euros hors bonus.

Pape Cheikh Diop a signé pour cinq ans à Lyon.

L'Olympique Lyonnais avait bien avancé sur ce dossier ce week-end, prenant une sérieuse longueur d'avance sur son principal concurrent, Tottenham. L'opération a été bouclée en ce début de semaine et le club rhodanien a annoncé ce mardi matin la signature de Pape Cheikh Diop (20 ans).

Le jeune milieu de terrain hispano-sénégalais quitte donc son club du Celta Vigo pour l'OL, qui a déboursé 10 millions d'euros, plus 4 millions de bonus éventuels, pour parvenir à ses fins. De son côté, Diop s'est engagé pour les cinq prochaines saisons en faveur des Gones.

Une deuxième recrue au milieu ?

Avec les départs en début de mercato de Maxime Gonalons (AS Rome) et Corentin Tolisso (Bayern Munich), l'OL souhaitait se renforcer à ce poste même si Bruno Genesio n'aligne plus que deux milieux de terrain défensifs, que Lucas Tousart a gagné ses galons de titulaire et que Sergi Darder a retrouvé un peu de crédit.

Mais Jordan Ferri et surtout Clément Grenier restant susceptibles de plier bagages avant jeudi soir, ligne d'arrivée du mercato, une deuxième arrivée au milieu de terrain n'est pas à exclure. Le Sporting Portugal aurait en effet refusé 6 millions d'euros de la formation rhodanienne pour son jeune milieu de terrain Joao Palhinha (22 ans). Signe que Lyon n'en a pas fini avec son mercato ?

