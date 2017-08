Transfert : Monaco réclame 75 millions au PSG pour Fabinho, le successeur du Brésilien déjà désigné

Alors que Kylian Mbappé devrait signer ce mardi, le Paris Saint-Germain continue de négocier en parallèle avec l'AS Monaco le transfert de Fabinho. Le club de la Principauté, qui a déjà trouvé le successeur du Brésilien, réclame maintenant 75 millions d'euros au vice-champion de France.

Fabinho finira-t-il par rejoindre le PSG ?

L'arrivée de Kylian Mbappé (18 ans) au Paris Saint-Germain n'est plus qu'une question d'heures. D'après le quotidien Le Parisien, c'est ce mardi que l'attaquant monégasque va s'engager avec le club francilien sous la forme d'un prêt avec une option d'achat fixée à 180 millions d'euros. En parallèle, le PSG négocie toujours avec l'ASM le transfert de Fabinho (23 ans), priorité d'Unai Emery au milieu de terrain.

Hier lundi, la direction parisienne a transmis une nouvelle offre à son homologue monégasque : 60 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Refusée par l'état-major asémiste qui réclamerait 75 millions d'euros pour céder son international brésilien. Le PSG fera-t-il ce dernier effort ? On peut penser que, si près du but, ce sera le cas.

William Carvalho pour 35 millions ?

D'autant que dans le même temps, si publiquement sur le Rocher on affirme toujours que Fabinho n'est pas à vendre et encore moins au PSG, on s'affaire pour lui trouver un remplaçant. Et le champion de France l'a déniché au Portugal.

Il s'agit de William Carvalho (25 ans), un joueur que Leonardo Jardim connaît bien pour l'avoir déjà dirigé par le passé. Le milieu de terrain du Sporting Portugal, vainqueur de l'Euro 2016 avec sa sélection, pourrait coûter 35 millions d'euros à l'ASM plus 6 millions de bonus.

Que pensez-vous du cas Fabinho ? Le voyez-vous à Paris cette semaine ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.