Journal des Transferts : le PSG attend Mbappé en prêt, l'OM et l'opportunité Abdennour, Jovetic plante l'OM pour Monaco... Damien Da Silva - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 28/08/2017 à 18h00 Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Le PSG attend Mbappé en prêt ! Dimanche, le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco ont trouvé un accord pour le prêt de l'attaquant Kylian Mbappé avec une option d'achat de 180 millions d'euros (hors bonus). Ce lundi, L'Equipe assure qu'il s'agit d'une option d'achat non obligatoire ! En effet, le PSG a proposé cette solution afin de contourner le fair-play financier de l'UEFA et va donc inscrire ce transfert dans ses comptes seulement l'an prochain. Le quotidien sportif précise que les deux formations ont sûrement signé des documents sous seing privé pour garantir le versement de cette somme au terme de la saison à Monaco. De son côté, Mbappé est arrivé ce lundi à Clairefontaine à l'occasion du rassemble de l'équipe de France et pourrait passer sa visite médicale au château mardi afin de boucler cette opération avec Paris. 2. L'OM, un coup à jouer pour Abdennour ? Sur le départ du FC Valence, le défenseur central Aymen Abdennour doit rejoindre dans le cadre d'un prêt de deux ans le Zénith Saint-Pétersbourg. L'international tunisien a même passé sa visite médicale avec le club russe, et pourtant, l'Olympique de Marseille disposerait encore d'un coup à jouer sur ce dossier. D'après les informations de la radio RMC, le clan de l'ancien Monégasque jouerait la montre pour régler les derniers détails de la transaction avec le Zénith dans l'espoir d'un signe de l'OM, qui avait initié des contacts avec Abdennour au printemps dernier avant de juger cette piste trop onéreuse. Mais désormais, Valence est d'accord pour le céder gratuitement en prêt afin de se débarrasser de son salaire. Cet élément peut-il changer la donne ? Peut-être... De son côté, Abdennour rêve d'un retour en France et serait tenté par le challenge phocéen. 3. Jovetic plante l'OM pour Monaco ! Décidément, l'AS Monaco a fait vivre un cauchemar à l'Olympique de Marseille dimanche ! Outre l'humiliation connue sur le terrain avec une lourde défaite (1-6) lors de la 4e journée de Ligue 1, le club phocéen s'est fait piquer l'attaquant de l'Inter Milan Stevan Jovetic par le champion de France en titre sur le fil ! En effet, d'après les informations de la radio RMC, l'international monténégrin avait donné son accord pour rejoindre l'OM samedi et devait même passer sa visite médicale lundi au centre Robert Louis-Dreyfus. Mais Monaco, confronté au départ de Kylian Mbappé pour le Paris Saint-Germain, a réussi à convaincre Jovetic de planter Marseille pour se poser sur le Rocher. Quel échec pour l'OM ! 4. Liverpool offre 80 M€ pour Lemar... Coup de tonnerre dans le dossier Thomas Lemar. Comme pressenti, l'ailier de l'AS Monaco plaît à Liverpool, qui aurait proposé 60 millions d'euros pour s'attacher ses services selon les médias britanniques. Mais d'après L'Equipe, les Reds offrent en réalité 72 millions d'euros, plus 8 millions d'euros de bonus, pour l'ancien Caennais ! Une proposition incroyable qui fait bien évidemment réfléchir les dirigeants monégasques. Initialement fermée à l'idée de vendre Lemar cet été, la direction de l'ASM pourrait bien céder face à une telle offre pour un joueur recruté pour 4 millions d'euros en 2015. Sportivement, le départ du Tricolore représenterait tout de même une mauvaise nouvelle, surtout avec le très probable prêt de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. 5. Dembélé a signé avec le Barça (officiel) Malgré un léger retard en raison d'un problème administratif, l'ailier Ousmane Dembélé est officiellement devenu un joueur du FC Barcelone ce lundi. Comme prévu, l'international français rejoint le club catalan pour les 5 prochaines années dans le cadre d'un transfert estimé à 105 millions d'euros, plus 42 millions d'euros de bonus éventuels, en provenance du Borussia Dortmund. En Catalogne, Dembélé aura la lourde tâche de succéder à Neymar, parti au Paris Saint-Germain cet été pour 222 millions d'euros. 6. Monaco prêt à s'offrir Dendoncker ? L'AS Monaco va agiter cette fin de mercato ! Si le club de la Principauté pourrait perdre plusieurs joueurs talentueux, le champion de France en titre n'a pas l'intention de se faire dépouiller sans réagir. Comme pressenti ces derniers jours, l'ASM s'active pour recruter le milieu d'Anderlecht Leander Dendoncker. D'après le média belge La Dernière Heure, le jeune talent va rejoindre Monaco dans le cadre d'un transfert estimé à 26 millions d'euros. Déjà annoncé sur le départ malgré son recrutement en juin dernier, le milieu monégasque Soualiho Meïté pourrait être inclus dans cette transaction en étant prêté chez les Mauves. Bien évidemment, une arrivée de Dendoncker dans l'entrejeu pourrait coïncider avec le départ de Fabinho, courtisé avec insistance par le Paris Saint-Germain. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le lundi 28 août 2017 à 18h00. C'est officiel : - Le Stade Rennais a annoncé l'arrivée du gardien Tomas Koubek, qui évoluait avant au Sparta Prague. - Le Borussia Dortmund a recruté l'ailier d'Andriy Yarmolenko en provenance du Dynamo Kiev. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Grzegorz Krychowiak plaît à Leicester pour éventuellement remplacer Danny Drinkwater, pisté par Chelsea.

- Longtemps annoncé au Paris Saint-Germain, le défenseur central d'Estudiantes La Plata Juan Foyth va finalement rejoindre Tottenham.

- Si Naples refuse toujours de vendre Pepe Reina, le gardien a réalisé ses adieux dimanche au public et pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain.

- Dortmund serait séduit par l'ailier du Paris Saint-Germain Julian Draxler, mais l'Allemand n'est pas intéressé.

- Un temps annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille, le milieu Jamel Saihi n'a jamais été contacté par le club phocéen.

- Le FC Nantes a essuyé un refus de l'Olympique de Marseille concernant le défenseur Doria.

- Courtisé par l'AS Monaco, l'attaquant de l'Ajax Amsterdam Kasper Dolberg refuse de quitter le club néerlandais.

- Recruté cet été pour 8 millions d'euros, le milieu de l'AS Monaco Soualiho Meïté pourrait déjà quitter le champion de France en titre.

- Lyon a été recalé par Amiens pour le milieu de terrain Tanguy Ndombele.

- L'OGC Nice pense à un retour en prêt du milieu de terrain de Leicester Nampalys Mendy.

- Le défenseur central du FC Barcelone Marlon va être prêté à l'OGC Nice. À l'étranger : - En raison du transfert d'Ousmane Dembélé, Liverpool réclame un montant plus important au FC Barcelone pour le milieu Philippe Coutinho, toujours visé par les Blaugrana.

- L'ailier d'Arsenal Alex Oxlade-Chamberlain va être vendu pour 38 millions d'euros à Chelsea.

- Le FC Barcelone a mis un terme à la piste menant au milieu de Nice Jean Michaël Seri.

- Prêté au FC Valence, le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia a écarté un retour à l'Inter Milan et veut s'imposer sur le long terme au sein du club espagnol.

- Everton a réalisé une offre de 45 millions d'euros pour le buteur de Leicester Jamie Vardy.

- L'attaquant Divock Origi veut quitter Liverpool cet été.

- Le milieu du RB Leipzig Naby Keita va rejoindre Liverpool en juillet 2018 pour 52 millions d'euros.

- L'ailier de la Lazio Rome Baldé Keita disposerait d'un terrain d'entente avec l'Inter Milan. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

