PSG : le Borussia Dortmund veut tenter le gros coup Draxler mais... Youcef Touaitia - Actu Transferts, Mise en ligne: le 28/08/2017 à 04h59 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Avec l'arrivée imminente de Kylian Mbappé pour 180 millions d'euros, le Paris Saint-Germain se retrouve dans l'obligation de dégraisser. Si certains éléments sont intouchables, d'autres sont susceptibles de s'en aller. C'est le cas de Julian Draxler, qui fait l'objet d'une cour assidue du Borussia Dortmund. Draxler n'a pas l'intention de quitter Paris. Neymar, Edinson Cavani, Angel Di Maria, Julian Draxler, Javier Pastore, Lucas, Gonçalo Guedes, Giovani Lo Celso, Hatem Ben Arfa et bientôt Kylian Mbappé. Avec l'arrivée imminente du Monégasque pour 180 millions d'euros, le Paris Saint-Germain disposera d'une ligne d'attaque exceptionnelle mais beaucoup trop dense pour satisfaire les envies de chacun. Parmi les potentielles victimes des venues combinées de Neymar et de Mbappé pour près de 400 millions d'euros, Draxler. Revenu tardivement de vacances, l'Allemand a constaté que les places valaient désormais leur pesant d'or dans le secteur offensif. Paris ouvert à un départ, Dortmund dans le coup Selon les informations du quotidien le Parisien, le club de la capitale, dans l'obligation de dégraisser afin d'épurer l'effectif, mais surtout pour récupérer des liquidités non négligeables, a ouvert la porte à un départ du champion du monde 2014. Recruté pour 40 millions d'euros l'hiver dernier, le milieu offensif est, des joueurs susceptibles de s'en aller, celui qui jouit de la plus belle cote avec une valeur marchande élevée, au moins équivalente à son prix d'achat. Au courant de la situation délicate de l'ancien leader technique de Wolfsbourg, le Borussia Dortmund veut tenter ce pari incroyable, annoncent nos confrères. Assis sur un pactole après la vente d'Ousmane Dembélé pour 105 millions d'euros, hors bonus, au FC Barcelone, le finaliste malheureux de la Ligue des Champions 2013 serait enclin à verser une grosse somme au PSG pour récupérer Draxler d'ici la fin du mercato estival, prévue dans trois jours. Draxler préfère tenter sa chance à Paris Mais cela ne sera pas aussi simple. Parfaitement épanoui à Paris, le natif de Gladbeck n'entend pas quitter une formation ambitieuse, où il a largement les moyens de s'imposer malgré la concurrence, pour retourner en Bundesliga, seulement huit mois après avoir mis les voiles. Aspect important à ne pas négliger, Draxler, formé à Schalke 04, ne serait pas du tout emballé à l'idée de rejoindre la formation de la Ruhr, ennemie intime de l'équipe de Gelsenkirchen, où il a passé 14 années. Si Unai Emery l'apprécie énormément, et n'a pas oublié qu'il a été un des meilleurs Parisiens lors de la seconde moitié de saison dernière, le joueur de 23 ans va toutefois devoir cravacher pour espérer gratter une place de titulaire cette saison en cas de statu quo. Surtout, à dix mois de la Coupe du monde en Russie, le capitaine de la Nationalmannschaft durant la récente Coupe des Confédérations va devoir faire très attention car la concurrence existe également en sélection. A lui de faire le nécessaire pour montrer qu'il reste un joueur de classe internationale et un des meilleurs atouts pour ce PSG. Comprendriez-vous que le PSG cède Draxler dans les prochains jours ? Selon vous, l'Allemand doit-il faire partie des intouchables à Paris ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





