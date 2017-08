OM : trois recrues espérées, des départs attendus... Le point sur la fin du mercato Romain Rigaux - Actu Transferts, Mise en ligne: le 27/08/2017 à 10h05 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: L'Olympique de Marseille n'a pas encore bouclé son mercato. Rudi Garcia attend encore trois recrues avant la fermeture du marché des transferts, alors que plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie. La fin du mercato marseillais s'annonce agitée. Slimani plaît à l'OM En recrutant Steve Mandanda, Valère Germain, Luiz Gustavo, Adil Rami et Jordan Amavi, l'Olympique de Marseille a réalisé un recrutement intéressant mais loin des attentes des supporters marseillais, qui s'attendaient à un peu plus de clinquant. Le club phocéen n'a toutefois pas terminé son mercato. «Si Germain je l'utilise 90 minutes tous les matchs, il va finir par se blesser. Si on avait un autre attaquant, on s'en porterait mieux. Il faut du renfort à ce poste-là» , insistait Rudi Garcia samedi en conférence de presse. L'attaquant supplémentaire tant attendu par l'OM arrivera-t-il avant la fermeture du marché des transferts ? En tout cas, les dirigeants marseillais multiplient les pistes. Slimani s'ajoute à la liste des attaquants Outre Diego Costa (Chelsea), Divock Origi (Liverpool), Moussa Dembélé (Celtic), Stevan Jovetic (Inter Milan) et Vincent Aboubakar (Porto), le club phocéen songe aussi à Islam Slimani (29 ans), annonce L'Equipe. En difficulté à Leicester, l'international algérien correspond au profil de joueur athlétique et redoutable dans le jeu aérien recherché par l'entraîneur marseillais. Annoncé aussi dans le viseur de Monaco, le Fennec n'entre plus dans les plans de Craig Shakespeare. S'il n'a pas forcément le profil du fameux «grand attaquant» espéré, Slimani reste un redoutable finisseur comme le prouvent ses 31 buts en 46 matchs sous les couleurs du Sporting Portugal en 2015-2016. Des discussions ont débuté avec ses agents mais l'OM devra aussi convaincre Leicester, qui ne compte pas prêter ou brader un joueur recruté pour 35 millions d'euros (bonus compris) l'été dernier. Un milieu et un défenseur souhaités, quatre joueurs poussés dehors Un renfort au milieu de terrain est également souhaité. Un profil de récupérateur plus précisement. Alors que le nom d'Anicet Abel (Ludogorets) a circulé cette semaine, Canal+ évoque la piste Jamel Saihi (30 ans), libre de tout contrat après une saison compliquée à Angers (5 matchs). Le club phocéen semble privilégier l'arrivée d'un joueur libre ou disponible en prêt à ce poste, précise L'Equipe. Une piste qui reste néanmoins étonnante... Enfin, Marseille cherche aussi un défenseur central supplémentaire pour notamment préparer la succession de Rolando dont le contrat se termine en juin 2018 et qui ne sera pas prolongé. A priori, le Portugais ne devrait pas partir cet été. En revanche, les trois défenseurs Rod Fanni (35 ans), Henri Bedimo (33 ans) et Tomas Hubocan (31 ans) sont priés de faire leurs valises afin d'alléger la masse salariale. Le milieu offensif Rémy Cabella (27 ans) doit partir aussi et pourrait rejoindre Nantes en prêt. Reconverti latéral droit, Bouna Sarr (25 ans) pourrait patienter jusqu'en janvier pour évaluer son temps de jeu. L'attaquant Clinton Njie (24 ans) est lui courtisé en Angleterre mais on voit mal l'OM se séparer d'un joueur offensif en forme dans ce début de saison avec trois buts inscrits en trois matchs de championnat. En tout cas, les dernières heures du mercato risquent d'être animées dans la cité phocéenne. Quel serait votre attaquant idéal pour l'OM ? Que pensez-vous des départs annoncés ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS