Lyon : Diop arrive, Aulas dévoile ses plans pour la fin du mercato

L'Olympique Lyonnais n'en a pas fini avec le mercato. Le milieu de terrain du Celta Vigo Pape Cheikh Diop devrait rapidement débarquer dans le Rhône. Enfin en attaque, en cas de départ de Maxwel Cornet, très courtisé, les Gones pourraient à nouveau aller piocher du côté de l'Ajax Amsterdam.

Hakim Ziyech (Ajax) pourrait venir remplacer Maxwel Cornet à Lyon.

Que Clément Grenier, courtisé par Malaga, prêt à mettre 4 millions d'euros sur la table, parte ou non, l'Olympique Lyonnais va accueillir un milieu de terrain supplémentaire avant la fin du mercato. «On essaie mais c'est très compliqué, en raison de l'inflation sur le plan des transferts et sur le plan des salaires, de trouver au moins un milieu de terrain» , a confirmé vendredi soir sur RMC Jean-Michel Aulas.

Ce milieu de terrain annoncé depuis un moment maintenant a toutes les chances d'être Pape Cheikh Diop. D'après le quotidien espagnol As, l'OL se serait mis d'accord avec le Celta Vigo sur la base d'une indemnité de transfert de 10 millions d'euros plus 4 millions de bonus éventuels. Le club rhodanien serait donc parvenu à devancer Tottenham, lui aussi sur le coup pour enrôler le joueur de 20 ans.

Ziyech a séduit Genesio

Après Diop, Lyon pourrait aussi se renforcer en attaque. L'opération consisterait alors à remplacer Maxwel Cornet, courtisé notamment par le Borussia Dortmund. «S'il devait y avoir des départs, ils seraient remplacés immédiatement. Donc on fera probablement un joueur, si on arrive à réunir les fonds nécessaires pour pouvoir faire cette opération et peut-être plus si d'autres éléments venaient à nous quitter» , a confirmé le président Aulas.

Après Bertrand Traoré, même s'il appartenait à Chelsea, et Kenny Tete, l'OL pourrait encore aller piocher du côté de l'Ajax Amsterdam. Bruno Genesio aurait en effet été séduit par l'international marocain Hakim Ziyech (24 ans) la saison passée, lorsque les deux équipes s'étaient affrontées en demi-finale de la Ligue Europa. Mais Liverpool et Tottenham auraient pour l'heure une longueur d'avance dans ce dossier.

