Journal des Transferts : Dembélé enfin à Barcelone, le PSG ne lâche pas Fabinho et tente d'assurer le plan B Pereira...

Dembélé fait sauter la banque à Barcelone, le PSG ne lâche pas Fabinho et tente d'assurer le plan B Pereira, une grosse offre à venir pour Malcom, Lyon va mettre la main sur un milieu... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures.

Ousmane Dembélé a signé au FC Barcelone.

Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière.

Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot.

Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater

1. Dembélé fait sauter la banque à Barcelone ! (officiel)

Le FC Barcelone a trouvé le remplaçant de Neymar, parti pour 222 millions d'euros au Paris Saint-Germain ! Sans surprise, le club catalan vient d'officialiser l'arrivée de l'ailier Ousmane Dembélé en provenance du Borussia Dortmund. Pour s'attacher les services de l'international français, le Barça a accepté de débourser 105 millions d'euros, plus 42 millions d'euros de bonus éventuels. Ainsi, l'ancien Rennais devient tout simplement le 2e joueur le plus cher de l'histoire du football derrière le Brésilien. Souhaitant absolument rejoindre les Blaugrana, Dembélé, qui va signer un contrat de 5 ans lundi, a remporté son bras de fer et va devoir se montrer à la hauteur des attentes placées en lui après un tel transfert ! A noter que le Tricolore disposera d'une clause libératoire fixée à 400 millions d'euros...

2. Le PSG ne lâche toujours pas Fabinho...

Mercredi, les quotidiens Le Parisien et L'Equipe ont indiqué que le Paris Saint-Germain disposait d'un accord de principe avec l'AS Monaco pour le transfert de l'attaquant Kylian Mbappé. Mais ce n'est pas tout ! Selon les informations de la radio RMC, le club de la capitale n'a toujours pas abandonné la piste menant au milieu monégasque Fabinho. Ainsi, une offre comprenant 150 millions d'euros et l'ailier francilien Lucas a été soumise jeudi à Monaco pour les deux joueurs. Les discussions continuent entre les deux formations ce vendredi et le PSG se montrerait confiant sur la finalisation des deux arrivées.

3. ... et assure ses arrières avec Danilo Pereira

Cependant, le dossier Fabinho reste compliqué pour le Paris Saint-Germain en raison de l'intransigeance des dirigeants de l'AS Monaco. Bien consciente de la difficulté de cette piste, la formation francilienne a assuré ses arrières. En effet, d'après L'Equipe, le directeur sportif parisien Antero Henrique a d'ores et déjà travaillé sur le plan B Danilo Pereira. Partant pour rejoindre Paris, l'international portugais sera cédé par le FC Porto pour environ 45 millions d'euros selon le quotidien sportif. Dans le même temps, le média portugais O Jogo donne pourtant une version bien différente de la situation du Lusitanien ! En réalité, Porto n'aurait absolument pas l'intention de vendre son milieu cet été et réclame donc le montant de sa clause libératoire, fixée à 60 millions d'euros, pour le laisser partir. De plus, le PSG serait désormais concurrencé par Manchester City sur ce dossier. Il reste 6 jours dans ce mercato d'été et on devrait rapidement y voir plus clair.

4. Dortmund prêt à proposer 50 M€ pour Malcom !

Bordeaux va-t-il pouvoir résister pour Malcom ? Comme nous vous l'indiquions jeudi, le club aquitain veut conserver et même prolonger son jeune talent brésilien. Mais problème, le Borussia Dortmund va passer à l'offensive sur ce dossier après le départ d'Ousmane Dembélé pour le FC Barcelone. D'après les informations de la radio RMC, la formation allemande prépare une proposition à 50 millions d'euros pour Malcom ! Même si Bordeaux aurait refusé une offre de 35 millions d'euros en provenance de Wolfsbourg, cette probable approche de la part de Dortmund s'annonce difficile à repousser...

5. Diop se rapproche de l'OL

Annoncé dans le viseur de l'Olympique Lyonnais ces derniers jours, le milieu de terrain du Celta Vigo Pape Cheikh Diop se rapproche sérieusement du club français ! Selon le quotidien L'Equipe, les Gones ont réussi à avancer sur ce dossier jeudi et un dénouement positif serait même attendu ce vendredi. Considéré comme un jeune élément prometteur, l'Espagnol apporterait ses qualités physiques dans l'entrejeu rhodanien et devrait coûter environ 10 millions d'euros. Egalement courtisé par l'OL, le milieu d'Amiens Tanguy NDombele représente un plan B en cas d'échec pour Diop.

Télégramme Foot Transfert - mis à jour le vendredi 25 août 2017 à 18h00.

C'est officiel :

- Le défenseur central Romain Thomas a prolongé avec Angers jusqu'en juin 2022.

- L'attaquant Emmanuel Rivière a quitté Newcastle pour rejoindre le FC Metz.

- Le latéral Dimitri Foulquier a été vendu par Grenade à Watford.

Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater :

En France :

- Le latéral droit du Paris Saint-Germain Serge Aurier a passé sa visite médicale, mais attend toujours le verdict de son affaire judiciaire en cours.

- Comme prévu, le Paris Saint-Germain a repoussé une offre de 35 millions d'euros du FC Barcelone pour Angel Di Maria.

- Le FC Valence attendait bien l'ailier du Paris Saint-Germain Gonçalo Guedes en prêt, mais l'opération serait en pause.

- L'Olympique de Marseille et l'AS Monaco seraient devancés par le FC Séville, le FC Porto et le Spartak Moscou pour le buteur de l'Inter Milan Stevan Jovetic.

- L'AS Monaco s'intéresserait au milieu d'Anderlecht Leander Dendoncker.

- L'ailier de l'Olympique Lyonnais Maxwell Cornet plaît toujours à Dortmund.

- Poussé dehors par le FC Nantes, l'attaquant Préjuce Nakoulma intéresse Nice et Saint-Etienne.

- Strasbourg pense au défenseur central de Malaga Bakary Koné pour se renforcer.

À l'étranger :

- Manchester City a jugé impossible une éventuelle arrivée de l'attaquant du FC Barcelone Lionel Messi.

- La Juventus Turin serait proche de boucler l'arrivée du défenseur central de Schalke 04 Benedikt Höwedes.

- Chelsea pourrait passer à l'offensive pour l'attaquant de Swansea Fernando Llorente.

- Après le refus d'une nouvelle offre de prolongation, l'ailier d'Arsenal Alex Oxlade-Chamberlain sera bientôt fixé sur son sort.

- L'attaquant de Leicester Ahmed Musa pourrait être prêté à Burnley.

- Le milieu offensif de Sunderland Wahbi Khazri a annoncé son envie de quitter le club anglais.

+ Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato à l'étranger (Ang, Esp, Ita, All)

A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !