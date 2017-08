Transfert : la Juventus tient le successeur de Bonucci

En quête d'un défenseur central suite au départ de Leonardo Bonucci pour le Milan AC, la Juventus Turin s'apprête à recruter Benedikt Höwedes. Le champion du monde allemand va quitter Schalke après dix saisons de bons et loyaux services pour renforcer la Vieille Dame.

La Juventus Turin a enfin trouvé le chaînon manquant pour sa défense centrale. Orpheline de Leonardo Bonucci, cédé à la surprise générale au Milan AC pour 42 millions d'euros cet été, la Vieille Dame s'est mise ces dernières semaines à la recherche d'un successeur à l'Italien.

Après plusieurs tentatives infructueuses, avec notamment les échecs pour Mats Hummels (Bayern Munich) ou encore Stefan de Vrij (Lazio), le club transalpin va finalement mettre la main sur Benedikt Höwedes (29 ans).

Höwedes arrive pour moins de 10 M€

Selon le Corriere dello Sport, le solide roc de Schalke 04 va s'engager en faveur de la Juventus dans les prochaines heures. Capitaine déchu, le champion du monde allemand, qui a disputé dix saisons avec le club de la ville de Gelsenkirchen, devrait quitter sa formation de toujours sous la forme d'un prêt payant de 2 millions d'euros avec une option d'achat obligatoire fixée à 7 millions d'euros.

Un profil parfait pour la Juventus

Un joli coup en perspective pour les Bianconeri. Dur sur l'homme et excellent dans les duels, Höwedes dispose d'un profil qui colle parfaitement à l'ADN Juventus. Le natif de Haltern am See présente en plus l'avantage de pouvoir jouer à tous les postes de la défense, à droite comme à gauche, où il s'était montré solide lors du Mondial au Brésil, et n'a aucun mal à évoluer dans une défense à trois comme à quatre. Une recrue idoine pour Massimiliano Allegri.

