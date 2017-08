L'OM rejoint Lyon et Nice en Ligue Europa - Débrief et NOTES des joueurs (OM 3-0 Domzale)

Accroché à l'aller (1-1), l'Olympique de Marseille a définitivement écarté Domzale (3-0), ce jeudi, lors du barrage retour de la Ligue Europa. Peu rassurants en première période, bien mieux après la pause, les hommes de Rudi Garcia rejoignent tout de même l'Olympique Lyonnais et Nice en phase de poules de la C3.

Thauvin et Germain ont porté l'OM contre Domzale.

L'Olympique de Marseille retrouve enfin l'Europe ! Après une saison de transition, le club phocéen est parvenu à valider son ticket pour la phase de poules de la Ligue Europa grâce à sa victoire sur la modeste équipe slovène de Domzale (3-0, 1-1 à l'aller), ce jeudi, lors du barrage retour.

Décevants en première période, les Marseillais ont accéléré après la pause et ont pu compter sur un très bon Valère Germain, auteur d'un doublé, pour rejoindre l'Olympique Lyonnais et Nice en C3.

Domzale séduit, l'OM tâtonne

Dans un stade Vélodrome chauffé à blanc, les Phocéens mettaient un temps fou pour rentrer dans leur rencontre. Trop imprécis, les locaux ne parvenaient pas à poser le jeu. Tout le contraire de la formation slovène, séduisante et étonnamment sereine des deux côtés du terrain. Le milieu Balkovec, sur coup franc, donnait même des sueurs froides à Mandanda en touchant le poteau.

Au bord de la rupture, l'OM pouvait compter sur Germain. Sorti de nulle part, l'attaquant convertissait de la tête un centre fuyant de Lopez, ne laissant aucune chance au gardien Milic (1-0, 28e). Un sacré soulagement pour les Marseillais ! Les joueurs de Domzale, eux, ne baissaient pas les bras et n'hésitaient pas à provoquer un Evra particulièrement énervé. Peu avant la pause, Germain n'était pas loin du doublé mais Milic réalisait une superbe parade.

Germain et Thauvin terminent le travail

Ce n'était que partie remise pour l'ancien Monégasque. Après avoir de nouveau chauffé les gants du gardien slovène, Germain mettait l'OM à l'abri à la suite d'un gros travail de Thauvin (2-0, 56e). Le Vélodrome exultait ! Dès lors, les visiteurs ne parvenaient plus à se rapprocher du but de Mandanda, qui devait s'employer pour la première fois de la partie sur une frappe lointaine du milieu Ibricic.

En fin de rencontre, Domzale tentait le tout pour le tout mais butait sur une solide défense marseillaise. Les partenaires du rassurant Rolando, eux, géraient parfaitement les événements et finissaient le travail par Thauvin, qui sur un centre de Germain, réalisait un superbe geste acrobatique du pied droit (3-0, 85e). L'OM est qualifié pour la Ligue Europa !

La note du match : 5/10

Autant l'ambiance au Vélodrome a été très belle, autant la rencontre sur le plan strictement footballistique n'a pas vraiment été à la hauteur. Encore une fois, les Slovènes ont affiché un niveau de jeu séduisant en première période tandis que les Marseillais, souvent imprécis, se sont contentés du minimum avant d'accélérer sérieusement lord du second acte, bien plus plaisant à suivre.

Les buts :

- Sur le côté gauche, Lopez se met sur son pied droit et envoie un centre puissant dans la boite. Sorti de nulle part, Germain profite du laxisme de la défense slovène pour tromper Milic d'un coup de tête opportuniste (1-0, 28e).

- Sur le côté droit, au niveau de la ligne médiane, Sanson se débarrasse de son vis-à-vis et lance Thauvin en profondeur. L'ailier marseillais travaille bien, met dans le vent son adversaire d'un crochet dévastateur et trouve Germain au second poteau. Le buteur olympien prend tout son temps, contrôle et enchaîne avec une frappe gagnante entre les jambes de Balkovec (2-0, 56e).

- A droite, Germain a tout le temps pour centrer dans la boîte. A la réception, Thauvin, qui a dix mètres du buts, réussit un joli geste acrobatique et trompe Milic du pied droit sur sa gauche (3-0, 85e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Valère Germain (8/10)

C'était la soirée parfaite pour permettre à l'attaquant olympien de retrouver la confiance. Et l'ancien Monégasque ne s'est pas raté ! Sur sa première occasion, le buteur maison a trouvé la faille d'un coup de tête. Il se procure deux belles occasions avant et après la pause puis met l'OM à l'abri de manière définitive en faisant de nouveau trembler les filets. Sa passe décisive pour Thauvin en fin de match vient boucler une rencontre réussie !

MARSEILLE :

Steve Mandanda (5,5) : le gardien français n'a pas eu grand-chose à effectuer ce soir. Il voit Balkovec toucher son poteau droit sur coup franc en première période et repousse une frappe lointaine d'Ibricic à la 70e minute.

Hiroki Sakai (4,5) : les matchs se suivent et se ressemblent pour le Japonais. Solide défensivement, le Nippon semble complètement bloqué lorsqu'il s'agit de réaliser des différences offensivement. Consignes de Garcia ou limites de son jeu ? Difficile de le savoir tant il ne tente rien.

Adil Rami (non noté) : l'international tricolore a vécu une sale soirée. Pourtant bien entré dans la partie, le défenseur central s'est blessé à la clavicule après une intervention musclée de Repas, consécutive à une perte de balle. Remplacé à la 25e minute par Grégory Sertic (6), qui a réussi son entrée en livrant une prestation à la hauteur.

Rolando (6,5) : partie solide du Portugais, qui n'a jamais vraiment tremblé face aux attaquants adverses. Jusqu'ici, le défenseur central, énormément décrié, continue de faire ses matchs…

Patrice Evra (5) : après sa prestation plus que moyenne à l'aller, le capitaine marseillais était attendu au tournant. Ce n'était pas le grand Evra de Manchester United mais il y a eu du mieux par rapport à ses récentes prestations. Peu débordé, il a revanche trop peu apporté devant.

Maxime Lopez (5) : après 25 minutes cauchemardesques, le jeune Marseillais s'est réveillé en distillant un bon centre de la gauche pour la tête de Germain. La seule illumination d'une partie globalement ratée. Remplacé à la 63e minute par André Franck Zambo Anguissa (non noté).

Luiz Gustavo (7) : comme souvent depuis le début de la saison, le Brésilien a été le meilleur milieu marseillais. Infatigable, il a réalisé un énorme travail sur le plan défensif, récupérant de très nombreux ballons dans les pieds adverses. Si l'OM ne coule pas en première période face à la pression slovène, c'est en partie grâce à son boulot incroyable de l'ombre.

Morgan Sanson (6) : le sauveur du match aller a livré une première période moyenne. Plus offensif après la pause, il est à l'origine du deuxième but marseillais grâce à un gros travail sur le côté droit. En mettant le bleu de chauffe, il a participé à la meilleure maîtrise phocéenne au retour des vestiaires.

Florian Thauvin (7) : une accélération en tout début de match puis… plus rien. L'international tricolore a été complètement transparent en première période. Comme l'ensemble de ses partenaires, il a été bien mieux après la pause, réalisant notamment un superbe travail sur le second but de Germain, à qui il offre une belle passe décisive. Il trouve le chemin des filets d'un très beau geste acrobatique en fin de rencontre. Deux gestes de classe qui mènent à une offrande et un but, Thauvin a répondu présent.

Valère Germain (8) : lire commentaire ci-dessus.

Lucas Ocampos (3) : un match très moyen. L'engagement est toujours là mais la technique et la justesse ne font toujours pas partie des caractéristiques premières de l'Argentin. La trêve internationale combinée à sa suspension de deux matchs en Ligue 1 devrait lui faire le plus grand bien. Remplacé à la 82e minute par Doria (non noté).

MARSEILLE 3-0 DOMZALE (mi-tps: 1-0) - LIGUE EUROPA - Barrages

Stade : Stade Vélodrome - Arbitre : O. Grinfeeld



Buts : V. Germain (28e) V. Germain (56e) F. Thauvin (85e) pour MARSEILLE

Avertissements : A. Rami (24e) , M. Lopez (32e) , F. Thauvin (66e) , pour MARSEILLE - J. Balkovec (37e) , A. Vetrih (53e) , Z. Zuzek (81e) , pour DOMZALE



MARSEILLE : S. Mandanda - H. Sakai , A. Rami (G. Sertic, 25e) , Rolando , P. Evra - M. Lopez (A. Zambo Anguissa, 63e) , Luiz Gustavo , M. Sanson - F. Thauvin , V. Germain , L. Ocampos (Doria, 82e)



DOMZALE : D. Milic - M. Sirok , T. Klemencic , M. Blazic , J. Balkovec - Z. Husmani - J. Repas , S. Ibricic , A. Vetrih (A. Cerin, 83e) , L. Bizjak (Z. Zuzek, 65e) - I. Firer (A. Ozbolt, 75e)



