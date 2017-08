Ligue des Champions : pour Monaco, c'est jouable mais truffé de pièges ! Romain Rigaux - Actu Champion's League, Mise en ligne: le 24/08/2017 à 20h38 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Demi-finaliste de la dernière édition, l'AS Monaco a hérité d'un groupe à sa portée en Ligue des Champions. Mais le champion de France en titre devra tout de même se méfier face au FC Porto et Besiktas. Le RB Leipzig tentera de créer une nouvelle surprise. L'ASM de Falcao tentera encore de briller en Ligue des Champions Pour l'AS Monaco, l'exceptionnel parcours de la saison dernière jusqu'en demi-finales de la Ligue des Champions est déjà un lointain souvenir. Les Monégasques doivent remettre le bleu de chauffe pour tenter de briller une nouvelle fois sur la scène européenne en cette saison 2017-2018. Et pour cela, l'ASM faudra d'abord sortir d'un groupe G a priori abordable avec trois adversaires à la portée des hommes de Leonardo Jardim : le FC Porto, Besiktas et le RB Leipzig. Mais abordable ne signifie pas facile ! Porto, l'adversaire n°1 Il est vrai que le club de la Principauté pouvait s'attendre à pire malgré sa position dans le chapeau 1. Le FC Barcelone, l'Atletico Madrid, Dortmund ou encore les deux clubs de Manchester étaient des adversaires potentiels présents dans le chapeau 2. Finalement, c'est le FC Porto qui est sorti. Une vieille connaissance puisque la dernière opposition entre les deux clubs remonte à la finale de la Ligue des Champions 2004 remportée par les Dragons de José Mourinho (3-0). Le club portugais est certes moins redoutable que par le passé mais méfiance tout de même. Deuxième du championnat du Portugal la saison dernière, Porto a bien débuté cet exercice avec trois succès en trois matchs (8 buts inscrits, 0 encaissé). Iker Casillas, Danilo Pereira, Vincent Aboubakar ou encore Moussa Marega sont des éléments de valeur qui ne faciliteront pas la tâche des Monégasques. Méfiance avec Besiktas Si Porto est le principal rival de Monaco dans cette poule, Besiktas sera un adversaire coriace. Lyon peut en témoigner après avoir souffert pour se qualifier face aux Turcs lors des quarts de finale de la Ligue Europa (2-1, 1-2, 7-6 tab) la saison passée. Plus tôt, le club stambouliote avait posé des soucis à Naples et Benfica lors de la phase de poules de la C1, avant de finir à la 3e place à une longueur des Portugais et quatre des Italiens. Malgré le départ de Marcelo à Lyon, Besiktas a récupéré un élément d'expérience habitué aux joutes européennes avec Pepe. Ricardo Quaresma, Anderson Talisca ou encore Cenk Tosun ont le potentiel pour embêter l'ASM. On sait aussi que le déplacement en Turquie ne sera pas une partie de plaisir dans la chaude ambiance de la Vodafone Arena. Les Monégasques devront être prêts ! Le RB Leipzig peut surprendre Enfin, le RB Leipzig sera l'inconnu du groupe. Un inconnu qui s'est fait un nom en Bundesliga la saison passée puisque le promu a terminé directement à la deuxième place ! Ce nouveau riche a des ambitions et compte bien créer encore la surprise, mais sur la scène européenne cette fois-ci. On retrouvera deux Français dans les rangs allemands avec Dayot Upamecano et Jean-Kevin Augustin, transféré cet été en provenance du PSG. Honnêtement, avec son statut de demi-finaliste, Monaco part favori de ce groupe. Mais il faudra éviter les pièges. Nouvel ambassadeur de l'ASM, Ludovic Giuly, préfère rester mesuré. «On ne s'enflamme pas. Tout le monde a ses chances. On a une petite revanche à prendre contre le FC Porto» , a déclaré l'ancien attaquant monégasque, présent lors de la finale perdue à l'Arena AufSchalke. Même son de cloche chez Kamil Glik : «C'est un groupe qui me semble homogène, toutes les équipes auront une chance de se qualifier». Reste à savoir quel Monaco se présentera lors du premier match : avec ou sans Kylian Mbappé et Fabinho ? Cela peut tout changer... Le calendrier de Monaco : 13 septembre : RB Leipzig - Monaco

26 septembre : Monaco - FC Porto

17 octobre : Monaco - Besiktas

1er novembre : Besiktas - Monaco

21 novembre : Monaco - RB Leipzig

6 décembre : FC Porto - Monaco





