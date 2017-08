Transfert : Dembélé au Barça, c'est comme si c'était fait !

Désigné comme le successeur de Neymar, Ousmane Dembélé va bel et bien quitter le Borussia Dortmund pour le FC Barcelone. Après de très longues semaines d'intenses négociations, l'ailier français va rejoindre les Blaugrana qui vont débourser 150 millions d'euros, bonus compris.

Dembélé à un pas du Barça !

Le FC Barcelone touche au but ! Après s'être fait chiper Neymar par le Paris Saint-Germain, le club catalan, qui a récupéré 222 millions dans cette transaction, attendait impatiemment le successeur du Brésilien. Comme prévu, celui-ci devrait bien être Ousmane Dembélé !

Dembélé, c'est 150 M€ !

Courtisé depuis de très longs mois, l'ailier français va quitter le Borussia Dortmund dans les prochaines heures pour enfin rejoindre la Catalogne. Après s'être mis ses dirigeants et ses partenaires à dos pour avoir boycotté l'entraînement à maintes reprises depuis plusieurs jours, le natif de Vernon n'attendait plus que les deux clubs trouvent un terrain d'entente. C'est désormais chose faite.

Ce jeudi, beIN Sports annonce que le Barça et Dortmund se sont mis d'accord pour un transfert de 120 millions d'euros, plus 30 millions d'euros de bonus ! Un montant total qui correspond aux 150 millions d'euros réclamés par le BVB, qui ferait du Bleu le deuxième joueur le plus cher de l'histoire derrière Neymar.

Le jackpot pour Rennes !

La fin d'un long feuilleton pour le Tricolore, qui va découvrir à 20 ans un des plus grands clubs du monde. A Rennes, son club formateur, on se frotte déjà les mains. Et pour cause, l'institution bretonne, qui a cédé Dembélé pour 15 millions d'euros l'été dernier, devrait toucher 25% des 150 millions d'euros, soit jusqu'à 37,5 millions d'euros, auxquels il faut ajouter 4% correspondant à l'indemnité de formation. Soit 6 millions d'euros en plus. Une affaire en or pour le Borussia et le SRFC !

Que pensez-vous du transfert imminent de Dembélé au Barça ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...