Tirage Ligue des Champions : le PSG avec le Bayern, Monaco hérite de Porto !

Le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco sont désormais fixés ! Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions a livré son verdict ce jeudi. Le PSG luttera pour la première place de son groupe face au Bayern Munich. Monaco a hérité d'un tirage favorable.

Le tirage au sort de la Ligue des Champions se déroule ce jeudi

Les 32 clubs qualifiés pour la phase de poules de la Ligue des Champions connaissent désormais leurs adversaires ! Le tirage au sort des groupes s'est déroulé ce jeudi au Grimal Dorum, à Monaco. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux clubs français en lice, le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, s'en tirent plutôt bien puisqu'une qualification semble à leur portée.

Une lutte PSG-Bayern !

Malgré cela, le Paris Saint-Germain va s'offrir deux belles affiches dans cette phase de poules avec un double rendez-vous face au Bayern Munich ! Il s'agira de retrouvailles entre Carlo Ancelotti et le club de la capitale. Les Parisiens et les Munichois se disputeront la première place du groupe B puisqu'on voit mal Anderlecht et le Celtic Glasgow se mêler à la lutte. A noter que le PSG n'a jamais perdu contre les Belges (1 victoire, 3 nuls) et les Ecossais (1 victoire).

Abordable pour Monaco

Pour Monaco, ce ne sera pas une promenade de santé mais le club de la Principauté a largement les armes pour se qualifier. Ses principaux adversaires seront le FC Porto et Besiktas, avec des déplacements bouillants au Portugal et en Turquie. Les Stambouliotes avaient posé des soucis à Lyon la saison dernière en quarts de finale de la Ligue Europa (2-1, 1-2, 7-6 tab). Le RB Leipzig découvrira la C1 après avoir créé la surprise en terminant à la 2e place de la Bundesliga.

Plus d'informations à venir...

La composition des groupes :

Groupe A : Benfica Lisbonne, Manchester United, FC Bâle, CSKA Moscou

Groupe B : Bayern Munich, PARIS SAINT-GERMAIN, Anderlecht, Celtic Glasgow

Groupe C : Chelsea, Atletico Madrid, AS Rome, Qarabag

Groupe D : Juventus Turin, FC Barcelone, Olympiakos, Sporting Portugal

Groupe E : Spartak Moscou, FC Séville, Liverpool, Maribor

Groupe F : Shakhtar Donetsk, Manchester City, Naples, Feyenoord Rotterdam

Groupe G : MONACO, FC Porto, Besiktas, RB Leipzig

Groupe H : Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham, APOEL Nicosie

N'hésitez pas à commenter le tirage au sort et à donner vos impressions dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...