Transfert : Reina se voit bien au PSG

La presse espagnole confirme ce jeudi la proposition du Paris Saint-Germain pour Pepe Reina. Et le gardien de Naples est loin d'être insensible à l'intérêt du club de la capitale, qu'il se verrait bien rejoindre avant la fin du mercato.

Reina rejoindra-t-il le PSG cet été ?

Comme évoqué mercredi, le Paris Saint-Germain aurait formulé une offre de 7 millions d'euros pour le gardien de Naples, Pepe Reina. Une information venue d'Italie et confirmée ce jeudi en Espagne. Le quotidien espagnol AS assure en effet que le portier napolitain a fait l'objet d'une proposition de la part du club de la capitale.

Reina séduit par le PSG

Hier, la question était de savoir si Reina était tenté par le challenge parisien. A l'évidence, la réponse est oui. Toujours d'après la même source, l'ancien joueur de Liverpool est séduit par le contrat de deux ans, plus une année en option, assorti d'un salaire annuel de 3,5 millions d'euros proposé par le vice-champion de France.

A 34 ans, et malgré un statut de titulaire dans une séduisante formation du Napoli, Reina voit d'un bon oeil un départ vers un club jouant les premiers rôles sur la scène européenne, et encore plus ambitieux avec l'arrivée de Neymar et celle probable de Kylian Mbappé. De plus, il s'agit aussi d'une opportunité de signer un dernier gros contrat alors qu'il ne parvient pas à s'entendre avec Naples pour prolonger son bail qui se termine en juin 2018. Une situation contractuelle favorable à un départ.

Une vente de Trapp ou Areola ?

Il convient néanmoins de rester prudent puisque le probable transfert de Mbappé pourrait signer la fin du mercato parisien. En dépensant 150 millions d'euros supplémentaires, le PSG serait dans l'obligation de réaliser un dégraissage massif. Paris cherchera donc sans doute à vendre avant de boucler ce dossier. Cependant, on peut penser qu'une vente d'Alphonse Areola ou de Kevin Trapp, qui n'ont pas envie de se retrouver numéro 3, pourrait avoir lieu pour compenser un tel achat. Le PSG n'a plus qu'une semaine pour tout régler.

Pour vous, Reina serait-il un meilleur choix que Trapp et Areola ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...