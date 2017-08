Monaco : Lucas, Draxler, Pastore... Qui pour laisser sa place à Mbappé à Paris ? Youcef Touaitia - Actu Transferts, Mise en ligne: le 24/08/2017 à 11h28 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Alors que le Paris Saint-Germain a obtenu un accord de principe pour le transfert de Kylian Mbappé contre un chèque de 150 millions d'euros, le club de la capitale va devoir céder un de ses joueurs à Monaco. A une semaine de la clôture du mercato estival, trois noms se dégagent : Lucas, Julian Draxler et Javier Pastore. Pastore fait partie des candidats à un départ vers Monaco. Le Paris Saint-Germain touche au but. Après avoir bouclé l'arrivée de Neymar pour 222 millions d'euros, le sextuple champion de France attend désormais Kylian Mbappé (18 ans). Ces dernières heures, les deux mastodontes du football hexagonal ont trouvé un accord pour le transfert du Français à hauteur de 150 millions d'euros. Mais pour accueillir la pépite asémiste, les dirigeants franciliens vont devoir sacrifier un de leurs atouts offensifs. Trois noms se dégagent pour réaliser ce chassé-croisé, annonce L'Equipe : Lucas (25 ans), Julian Draxler (23 ans) et Javier Pastore (28 ans). Lucas et Draxler veulent rester Le Brésilien est bien évidemment le favori des dirigeants pour conclure cet épineux dossier. Présent depuis quatre ans et demi, l'Auriverde n'a que très peu progressé et a fini par lasser sa direction, qui ne croit plus en lui. Problème, celui-ci ne veut pas bouger de Paris dans l'immédiat. Premièrement, car sa compagne est enceinte, et, bien installé dans la Ville Lumière, il préfère un statu quo. Deuxièmement, car c'est un ami très proche de Neymar et que la superstar francilienne a déjà milité pour son maintien dans l'effectif. Deux éléments qui compliquent sérieusement les choses. Concernant l'Allemand, il est hors de question pour lui de rejoindre Monaco. Désireux de s'imposer à Paris, où il n'est que depuis huit mois, le champion du monde 2014 n'est pas forcément chaud pour être de nouveau transféré, lui qui nage comme un poisson dans l'eau au PSG après une aventure très compliquée à Wolfsbourg. Son agent, Roger Wittman, a d'ailleurs confirmé au quotidien sportif que si Draxler venait à quitter la capitale, ce serait pour rejoindre un club du standing du Bayern Munich. Mais jusqu'ici, l'ogre de Bundesliga n'a pas bougé le petit doigt pour l'ancien joueur de Schalke 04, qui jouit d'une cote extraordinaire auprès des supporters parisiens. Pastore, le favori ? Malheureusement pour ces derniers, c'est bien leur chouchou argentin qui pourrait être la victime collatérale de l'arrivée de Mbappé. En effet, L'Equipe assure que le milieu offensif vivrait mal sa situation de 12e homme et ne serait pas contre un départ vers la Principauté, où il aurait largement les moyens de gagner une place de titulaire indiscutable qui lui échappe depuis trop longtemps à Paris, notamment en raison de ses blessures récurrentes. Problème, le PSG ne serait pas vraiment chaud à l'idée de perdre Pastore, qui fait toujours rêver ses dirigeants, conscients qu'El Flaco dispose d'un profil unique dans le groupe francilien. Reste que le vice-champion de France doit faire face à une rude réalité : l'Albiceleste, joueur le plus ancien de l'effectif, n'offre pas les garanties nécessaires sur le long terme, lui qui a brillé par intermittence depuis 2011. De là à ce qu'il s'en aille pour Monaco afin de régler ce feuilleton interminable ? Difficile de le savoir. En tout cas, l'ASM réaliserait une sacrée opération en récupérant l'ancien Palermitain ! Qui de Lucas, Draxler ou Pastore rejoindra Monaco en échange de Mbappé ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





