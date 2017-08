PSG : accord de principe avec Monaco pour Kylian Mbappé !

Le Paris Saint-Germain disposerait d'un accord de principe avec l'AS Monaco pour le transfert de l'attaquant Kylian Mbappé. Pour s'offrir le jeune talent français, le club de la capitale accepterait de débourser 150 millions d'euros, tout en cédant un joueur dont l'identité n'est pas connue.

Kylian Mbappé se rapproche sérieusement de Paris.

Le Paris Saint-Germain va continuer de faire des envieux ! Déjà dans le collimateur de nombreux cadors européens après le transfert retentissant de Neymar pour 222 millions d'euros en provenance du FC Barcelone cet été, le club de la capitale s'apprête à frapper encore une fois très fort en s'attachant les services du très courtisé Kylian Mbappé !

Monaco a fini par céder pour Mbappé

Ce n'est pas un secret, l'attaquant de l'AS Monaco souhaite rejoindre le PSG depuis plusieurs semaines. De son côté, le gamin de 18 ans avait fait son choix en repoussant les approches de Manchester City ou encore du Real Madrid. Mais pendant longtemps, Monaco ne voulait pas le vendre à Paris pour ne pas renforcer un concurrent direct en Ligue 1. Dans une situation inconfortable et face à une opération financière incroyable, le champion de France en titre a finalement craqué !

D'après les informations des quotidiens Le Parisien et L'Equipe, un accord de principe a été trouvé entre les deux formations pour le transfert de Mbappé ! D'après Le Parisien, Paris va verser 150 millions d'euros et va échanger un joueur à Monaco lors de cette transaction. Pour l'instant, le nom du Parisien qui devrait atterrir sur le Rocher n'est pas connu mais Lucas, Julian Draxler ou Javier Pastore sont des options crédibles selon L'Equipe.

Mbappé, dégraissage puis rideau pour Paris !

Pour rendre cette opération possible tout en restant dans les clous du fair-play financier, Paris va bien évidemment procéder à un dégraissage important de son effectif d'ici le 31 août. Après Blaise Matuidi, vendu à la Juventus Turin, et Jesé, prêté à Stoke City, les autres indésirables (Aurier, Krychowiak, Ben Arfa, Guedes) seront priés de partir. Mais ce n'est pas tout ! Des éléments comme Lucas, Angel Di Maria ou peut-être même Julian Draxler pourraient être sacrifiés.

Par contre, Mbappé devrait être la dernière recrue estivale du PSG à en croire le média régional Le Parisien. Une petite déception puisque certains supporters et observateurs espéraient des renforts aux postes de gardien (Jan Oblak de l'Atletico Madrid) et de milieu défensif (Fabinho de l'AS Monaco). Mais peu importe, avec Neymar et Mbappé, Paris peut déjà rêver plus grand !

Que pensez-vous de la probable arrivée de Kylian Mbappé au PSG ? Monaco a-t-il raison de le vendre à Paris ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...