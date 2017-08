Journal des Transferts : le Barça joue un vilain tour à Seri, le flou Di Maria, une décision pour Fabinho, Paris tente Reina... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 23/08/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Le Barça joue un vilain tour à Seri, le flou Di Maria, une décision pour Fabinho, Paris tente Reina, ça chauffe pour Conte, le coup de pression du clan Ronaldo... Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24 heures. Le Barça aurait finalement décidé d'oublier Seri... Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Le Barça joue un vilain tour à Seri Ce mercredi, la presse catalane annonce un nouveau rebondissement dans le dossier Jean Michaël Seri. Selon Mundo Deportivo et Sport, le FC Barcelone a finalement choisi de ne pas recruter le milieu de terrain niçois, pourtant déjà d'accord avec les dirigeants barcelonais sur son futur contrat ! Un choix purement sportif à en croire nos confrères. D'après les médias catalans, le Barça a surtout l'intention de se concentrer sur ses deux dossiers prioritaires : Ousmane Dembélé (Dortmund) et Philippe Coutinho (Liverpool). Deux pistes que le club catalan ne parvient toujours pas à concrétiser. Reste à savoir si la piste Seri est définitivement enterrée ou si Barcelone reviendra en cas d'échec avec ses autres cibles. 2. Di Maria, c'est flou... Annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur du FC Barcelone, Angel Di Maria a animé la rubrique des transferts ce mercredi. Si les médias espagnols évoquaient des discussions entre le Paris Saint-Germain et le Barça, le quotidien Le Parisien croit savoir que le club de la capitale a rembarré les Blaugrana dans ce dossier. D'après le journal régional, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi aurait également précisé que l'Argentin ne quittera pas la capitale cet été. Du côté de l'Espagne, Sport persiste et signe dans l'autre sens. Le média catalan assure qu'un transfert est proche de se concrétiser pour un montant de 50 millions d'euros. L'Argentin se serait même déjà entendu avec le Barça. Quelque chose nous dit que le dossier Di Maria va donc continuer à faire parler lors des prochains jours... 3. Une décision pour Fabinho En plus de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain espère aussi chiper Fabinho à l'AS Monaco avant la fermeture du mercato estival. Si le milieu de terrain brésilien souhaite bien rejoindre le PSG, il ne faut pas s'attendre à des tensions entre lui et ses dirigeants. En effet, SFR Sport assure que l'Auriverde a fait savoir qu'il n'ira pas au clash avec le club de la Principauté et se pliera à la volonté de sa direction. L'ASM n'ayant pas l'intention de renforcer un concurrent direct en L1, malgré une possible offre de 220 millions d'euros pour les deux joueurs, il est donc très probable que Fabinho restera sur le Rocher cet été. 4. Paris tente Reina Ce n'est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain n'est pas satisfait de ses deux gardiens Kevin Trapp et Alphonse Areola. Paris cherche donc un portier de haut niveau. Alors que le dossier Jan Oblak (Atletico Madrid) est compliqué en raison de sa clause libératoire élevée (100 M€), le club de la capitale tenterait le coup pour Pepe Reina. Selon Sky Italia, le PSG a formulé une offre de 7 millions d'euros pour le gardien titulaire de Naples. Le vice-champion de France proposerait également un salaire annuel de 3,5 millions d'euros à l'ancien portier de Liverpool. Reste à connaître la position du Napoli et du joueur de 34 ans. 5. Ça chauffe pour Conte... Et si c'était l'énorme surprise de cette fin de mercato estival ? Particulièrement agacé par le mercato de Chelsea, Antonio Conte pourrait prendre la porte selon les dernières indiscrétions. Alors que ses relations avec le propriétaire Roman Abramovitch sont exécrables, l'ancien coach de la Juventus Turin serait lassé des états d'âme de l'Italien. A en croire Bild, l'homme d'affaires russe aurait déjà identifié son éventuel successeur : Thomas Tuchel. Libre depuis son départ du Borussia Dortmund l'été dernier, l'Allemand ne devrait pas avoir de réticence à reprendre les Blues si les choses s'envenimaient encore un peu plus entre Conte et sa direction. Affaire à suivre... 6. Le clan Ronaldo met (un peu) la pression Il y a plusieurs semaines, Cristiano Ronaldo avait menacé de quitter le Real Madrid suite aux soupçons de fraude fiscale. Logiquement, la situation était rentrée dans l'ordre et l'avenir de l'attaquant portugais se trouve toujours du côté de la capitale espagnole. Cependant, son entourage fait mine de maintenir la pression... «Pour le moment, il est uniquement concentré sur son travail. Il est énervé d'avoir pris cinq matchs de sanction et travaille comme toujours avec l'équipe, mais on ne peut pas garantir qu'il va rester ou partir. On verra ce qu'il va se passer d'ici le 31 août» , a lâché un proche du joueur à El Pais. Ces propos interviennent, comme par hasard, alors que CR7 crie à l'injustice après la confirmation de sa suspension de cinq matchs pour avoir bousculé un arbitre en Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone (3-1). La menace paraît peu crédible, et que les fans du Real se rassurent, un départ de Ronaldo n'est pas d'actualité. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mercredi 23 août à 18h C'est officiel : - Lille a prêté son attaquant Eder au Lokomotiv Moscou avec une option d'achat fixée à 4 M€.

- L'attaquant du Racing Club de Avellaneda, Brian Fernández, est prêté à Metz avec option d'achat.

- Sans club depuis son départ du PAOK Salonique en juin 2016, l'attaquant Dimitar Berbatov rejoint Kerala Blasters (Inde). Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - Le milieu offensif du PSG Gonçalo Guedes est attendu à Valence ce mercredi pour passer sa visite médicale et boucler son prêt.

- L'Ajax aurait refusé une offre de 50 M€ de Monaco pour son attaquant Kasper Dolberg.

- La presse brésilienne annonce le transfert du milieu axial de Fluminense, Wendel, au PSG. Une opération estimée à 10 M€ (5 M€ cet été et 5 M€ en janvier) et le joueur n'arriverait qu'en janvier prochain dans la capitale.

- L'AS Rome est prête à proposer 20 M€ pour l'ailier de Lyon, Maxwell Cornet.

- Le latéral gauche de Bordeaux, Diego Contento, s'est entendu avec Hambourg sur un contrat de 3 ans. Le club allemand est disposé à payer les 5 M€ réclamés par les Girondins.

- Lille a trouvé un accord avec le milieu offensif Middlesbrough Adama Traoré. Le club anglais réclame 15 M€ tandis que le LOSC a proposé 10 M€.

- Le jeune milieu du Barça, Braima Fati, est testé par Saint-Etienne et pourrait faire l'objet d'un prêt.

- Libre depuis la résiliation de son contrat avec le club turc d'Osmanlispor, l'attaquant Cheick Diabaté serait proche de Guingamp. A l'étranger - Le Real Madrid va prochainement boucler sept prolongations : Karim Benzema (2021), Raphaël Varane (2022), Isco (2022), Daniel Carvajal (2022), Marcelo (2022), Marco Asensio (2023) et Zinedine Zidane (2020).

- Le père et agent de Claudio Marchisio assure que le milieu de la Juve n'est pas en partance pour le Milan AC.

- Le Barça songe au milieu de Schalke 04, Leon Goretzka.

- Courtisé par Chelsea, l'ailier Antonio Candreva devrait rester à l'Inter Milan.

- L'attaquant d'Antalyaspor, Samuel Eto'o, a proposé ses services à Gérone, promu en Liga. Mais le club espagnol n'a pas les moyens de payer son indemnité de transfert.

- Le défenseur central du FC Valence, Aymen Abdennour, plaît en Turquie et Russie tandis que Nice et Watford sont également sur les rangs.

- Le milieu de Leicester, Nampalys Mendy, est proche de l'Atalanta Bergame pour un prêt avec option d'achat.

- L'attaquant de Leicester, Islam Slimani, pourrait être prêté au Deportivo La Corogne. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato à l'étranger (Ang, Esp, Ita, All) A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





