PSG : le dossier Oblak mis en stand-by, l'Atletico va devoir trouver la parade

En quête d'un gardien de carrure internationale, le Paris Saint-Germain a désigné Jan Oblak comme priorité à ce poste. Mais les arrivées de Fabinho et de Kylian Mbappé en provenance de Monaco pourraient contraindre le club de la capitale à repousser d'une année la venue du portier de l'Atletico Madrid.

Oblak reste dans les petits papiers du PSG.

A neuf jours de la fin du mercato estival, le Paris Saint-Germain s'apprête à réaliser un autre énorme coup. Après le recrutement de Neymar pour 222 millions d'euros, le club de la capitale pourrait mettre autant pour se payer la doublette de Monaco, Fabinho-Kylian Mbappé.

Le PSG coincé pour Oblak

Si le vice-champion de France cherche la formule idoine pour rester dans les clous du faiy-play financier, souhaitant en parallèle dégraisser un maximum son effectif, ces venues signifieraient que le PSG ne pourrait plus recruter de manière optimale pour cette période des transferts. Autrement dit, la cible prioritaire pour le poste de gardien, Jan Oblak (24 ans), ne débarquerait pas cet été.

En effet, Marca annonce ce mardi que l'institution francilienne a confirmé à l'Atletico Madrid sa volonté de ne pas bouger pour le portier slovène pour le moment. Alors que la formation espagnole ne souhaite absolument pas céder son dernier rempart, seule une offre de 100 millions d'euros, correspondant au montant de la clause libératoire du joueur, pourrait débloquer la situation.

L'Atletico va devoir trouver la solution

Impossible, donc, pour le PSG, de proposer un chèque aussi important et de conclure les pistes menant aux deux Monégasques. Par conséquent, Alphonse Areola et Kevin Trapp, qui n'ont pas non plus un crédit illimité auprès d'Unai Emery, ont encore une petite chance de convaincre leur entraîneur au cours de la saison actuelle.

Bien évidemment, il s'agit d'une excellente nouvelle pour l'Atletico. Si Oblak n'a jamais caché sa volonté de poursuivre l'aventure chez les Colchoneros, l'intérêt du PSG, qui bâtit une équipe exceptionnelle, fait toujours tergiverser l'ancien gardien du Benfica Lisbonne. Mais d'ici à ce que Paris passe aux choses concrètes, probablement l'été prochain, l'Atletico a le temps de lui proposer un nouveau contrat bien plus juteux histoire d'augmenter de manière significative sa clause de départ par la même occasion.

Selon vous, le PSG devra-t-il miser sur Oblak à l'avenir ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.