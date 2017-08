Transfert : quelle équipe mettra fin au calvaire de Sakho à Liverpool ?

Indésirable à Liverpool, Mamadou Sakho ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Si son nom ne revient que très peu sur le marché des transferts, ses dirigeants espèrent récupérer 33 millions d'euros pour le laisser filer. Une somme trop élevée pour ses prétendants.

Sakho dans le flou le plus total à Liverpool.

A désormais neuf jours de la clôture officielle du marché des transferts, les dernières grandes manoeuvres s'opèrent pour réajuster les effectifs déjà mis à contribution avec les débuts des championnats à travers l'Europe. Une période qui devrait normalement profiter à Mamadou Sakho (27 ans), indésirable du côté de Liverpool. Mais jusqu'ici, le défenseur central n'a pas vraiment agité les foules.

33 M€, c'est trop pour Palace

Ce n'est pas un secret, le Français n'a plus aucune chance de s'imposer à Anfield Road. Malgré la volonté des dirigeants de recruter un joueur supplémentaire pour la charnière défensive, jugée trop fébrile ces derniers mois, Jürgen Klopp persiste et signe : Sakho est définitivement grillé et ne reviendra plus dans son groupe.

Une situation qui n'a pas échappé à Crystal Palace. Le club de la capitale anglaise, où l'ancien Parisien a réalisé une seconde moitié de saison 2016-2017 plus qu'intéressante sous la forme d'un prêt, souhaite toujours retrouver Sakho. Problème, Liverpool se montre trop gourmand et réclame 33 millions d'euros pour le céder. Une somme trop élevée juge Frank de Boer. «Ce n'est pas possible aujourd'hui car il est trop cher pour notre club» , admet l'entraîneur londonien.

WBA, la seule issue ?

Quel avenir, donc, pour le joueur formé au PSG ? Difficile de le savoir. Si la position des Scousers n'a pas bougé d'un iota, seul un club semble aujourd'hui pouvoir se payer le joueur : West Bromwich Albion. Mais pour cela, les Baggies vont devoir céder le taulier de leur défense, Jonny Evans, fortement convoité par Manchester City, qui a déjà proposé 28 millions d'euros pour le recruter.

Si la formation dirigée par Tony Pulis attend encore un petit effort des Citizens, qui vont devoir rajouter 5 millions d'euros afin d'enrôler le Nord-irlandais, cet éventuel transfert pourrait être la lueur d'espoir pour Sakho afin de trouver une porte de sortie définitive. Une obligation si le Bleu souhaite avoir une chance, même infime, de revenir dans les petits papiers de Didier Deschamps à dix mois de la Coupe du monde en Russie.

