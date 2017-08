Journal des Transferts : le Barça va agir pour Seri, porte ouverte à Di Maria, situation tendue pour Mbappé... Damien Da Silva - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 21/08/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Le Barça va agir pour Seri, porte ouverte à Di Maria, situation tendue pour Mbappé, Coutinho s'éloigne de la Catalogne, Guedes va filer en Espagne... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. Jean-Michaël Seri, le Barça passe à l'action. Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Le Barça va proposer 30 M€ pour Seri ! Selon plusieurs médias depuis dimanche, le milieu de terrain de Nice Jean-Michaël Seri dispose d'un accord avec le FC Barcelone pour un contrat de 4 ans. Une nouvelle confirmée ce lundi par la radio RMC, qui annonce des négociations à venir entre les deux formations dans les 48 prochaines heures. Alors que des informations contradictoires circulent concernant la validité de la clause de valorisation, fixée à 40 millions d'euros, signée sous seing privé par l'Ivoirien, la radio française révèle une offre de 30 millions d'euros à venir de la part des Blaugrana. Une proposition suffisante pour faire craquer le Gym ? Si on se rapporte aux déclarations du directeur général azuréen Julien Fournier, la réponse est non... 2. Le PSG à l'écoute pour Di Maria, suivi par le Barça... Comme nous vous l'indiquions vendredi, le quotidien L'Equipe révélait que le Paris Saint-Germain était prêt à sacrifier l'ailier Angel Di Maria afin de boucler l'arrivée de l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Mbappé. Une information confirmée par la radio catalane Rac1, qui affirme que le PSG est bel et bien disposé à discuter d'un départ de l'Argentin. Une aubaine pour le FC Barcelone, qui penserait à Di Maria dans l'éventualité d'un échec sur le dossier Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund). Ainsi, le vice-champion d'Espagne pourrait tenter de recruter l'ancien joueur du Real Madrid, estimé à plus de 60 millions d'euros, d'ici le 31 août. 3. Mbappé, c'est tendu avec Monaco La situation de Kylian Mbappé à l'AS Monaco devient décidément de plus en plus délicate. Souhaitant rejoindre le Paris Saint-Germain lors de ce mercato d'été, l'attaquant n'a pas été appelé par Leonardo Jardim pour affronter Metz (1-0) en Ligue 1 vendredi. Officiellement, l'international français a été protégé par le club de la Principauté en raison des nombreuses rumeurs le concernant. Mais selon le quotidien L'Equipe, la véritable raison de l'absence de Mbappé pour cette rencontre est une sanction. En effet, le 15 août dernier, une altercation a éclaté entre le jeune talent et Andrea Raggi à l'entraînement, provoquant son exclusion de la séance. Une sanction refusée par Mbappé, qui est resté sur la pelouse en obligeant ses partenaires à changer de terrain. Voila pourquoi les deux hommes n'ont pas été retenus pour défier Metz. Et même si Mbappé s'est expliqué avec Raggi par la suite, cet événement démontre bien la tension importante autour de sa situation. 4. Coutinho s'éloigne de Barcelone Le dossier Philippe Coutinho est décidément très compliqué pour le FC Barcelone ! Malgré une proposition estimée à plus de 125 millions d'euros (bonus compris), le club catalan se heurte toujours à l'intransigeance de Liverpool. Et selon la radio locale RAC1, le Brésilien s'éloigne sérieusement des Blaugrana. En effet, l'entourage de l'ancien joueur de l'Inter Milan n'envisagerait pas un dénouement positif lors des négociations entre les deux formations en raison de la position catégorique des Reds. Cependant, il reste encore 10 jours dans ce mercato d'été et le Barça a prévu de revenir à la charge pour Coutinho avec une nouvelle offre de 142 millions d'euros. Suffisant pour faire craquer Liverpool ? 5. Guedes va filer à Valence Un temps annoncé dans les petits papiers de l'AS Monaco, l'ailier Gonçalo Guedes va bien quitter le Paris Saint-Germain cet été, mais pour le FC Valence ! Très intéressé par le Portugais, le club espagnol a réussi à obtenir le prêt de l'ancien joueur de Benfica d'après le quotidien régional Le Parisien. Selon les informations complémentaires du média local Levante-EMV, le coach ibérique Marcelino a été décisif dans ce dossier en menant personnellement les discussions avec Guedes. Signe de l'importance de ce dossier pour Valence, c'est le propriétaire Peter Lim qui s'est déplacé à Paris pour les négociations dimanche afin de boucler le plus rapidement possible cette opération. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le lundi 21 août 2017 à 18h00. C'est officiel : - Eric Sikora remplace temporairement Alain Casanova, suspendu de ses fonctions avant d'être licencié, à la tête du RC Lens. - Le milieu de terrain de l'Inter Milan Geoffrey Kondogbia a été prêté avec une option d'achat de 25 millions d'euros au FC Valence.

- Le milieu offensif Samir Nasri a quitté Manchester City pour s'engager pour deux ans avec Antalyaspor. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - L'AS Monaco suivrait avec attention la situation de l'attaquant de l'Inter Milan Stevan Jovetic.

- L'entraîneur de l'Olympique de Marseille Rudi Garcia a réaffirmé que la priorité de cette fin de mercato était le recrutement d'un buteur.

- L'ailier de l'Olympique de Marseille Bouna Sarr pense bel et bien à un départ.

- L'Olympique Lyonnais s'active pour recruter le milieu du Celta Vigo Pape Cheikh Diop.

- L'ailier des Girondins de Bordeaux Malcom se trouverait dans le viseur du Borussia Dortmund.

- Le buteur de Bordeaux Diego Rolan pourrait être vendu au Deportivo La Corogne avant d'être prêté à San Lorenzo.

- L'attaquant de Lille Nicolas De Préville va être vendu à Rennes pour 10 millions d'euros. À l'étranger : - Le FC Barcelone a éteint les rumeurs d'un possible départ de Lionel Messi à Manchester City.

- Le président de Dortmund a mis la pression sur le FC Barcelone concernant Ousmane Dembélé.

- Chelsea réclamerait 65 M€ à l'Atletico Madrid pour l'avant-centre Diego Costa.

- Arsenal aurait réalisé une nouvelle offre pour prolonger son ailier Alex Oxlade-Chamberlain.

- Le défenseur central de Liverpool Mamadou Sakho est trop cher pour Crystal Palace.

- Chelsea s'intéresserait au défenseur de Tottenham Toby Alderweireld.

- L'entraîneur de Manchester United José Mourinho bloque le départ en prêt d'Andreas Pereira à Valence.

- Le coach du Real Madrid Zinédine Zidane veut conserver son groupe actuel.

- Le Milan AC va bien enregistrer la venue du buteur de la Fiorentina Nikola Kalinic.

- Le latéral droit Gregory van der Wiel va quitter Fenerbahçe pour Cagliari.

- Le buteur de l'Inter Milan Gabigol va être prêté au Sporting Portugal. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato à l'étranger (Ang, Esp, Ita, All)





