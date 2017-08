Transfert : un accord possible entre le Barça et le PSG pour Di Maria ?

Cité parmi les potentiels partants pour permettre l'arrivée de Kylian Mbappé en provenance de l'AS Monaco, l'ailier du Paris Saint-Germain Angel Di Maria plaît au FC Barcelone. Et visiblement, le club de la capitale est effectivement ouvert aux discussions concernant l'Argentin.

Angel Di Maria plaît toujours au FC Barcelone.

Depuis plusieurs jours, un éventuel départ d'Angel Di Maria du Paris Saint-Germain est évoqué avec insistance. Pourquoi une telle rumeur pour l'Argentin, pourtant titulaire en ce début de saison ? Car l'ailier de 29 ans, qui dispose toujours d'une belle valeur marchande, pourrait être l'élément sacrifié afin de recruter Kylian Mbappé en provenance de l'AS Monaco, tout en restant dans les clous du fair-play financier de l'UEFA.

Di Maria, le PSG à l'écoute et le Barça à l'affût

Vendredi, le quotidien sportif français L'Equipe avait annoncé que le club de la capitale était prêt à montrer la sortie à Di Maria et Lucas afin de rendre une telle opération possible. Une information confirmée ce lundi par la radio catalane Rac1, qui affirme que le PSG est bel et bien disposé à discuter d'un départ de l'Argentin d'ici le 31 août.

Une aubaine pour le FC Barcelone, qui penserait à Di Maria, très apprécié par la star des Blaugrana Lionel Messi, dans l'éventualité d'un échec sur le dossier Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund). Avec une puissance financière importante après le départ de Neymar pour 222 millions d'euros, le Barça aurait largement les moyens de s'offrir l'ancien joueur du Real Madrid, estimé à 60 millions d'euros.

Des relations très tendues...

Mais une transaction entre les deux formations est-elle possible ? Avec les feuilletons Marco Verratti et Neymar ces dernières semaines, les relations entre les dirigeants des deux équipes sont très tendues, avec notamment des attaques directes du président catalan Josep Maria Bartomeu envers le PSG. Dans ces conditions, des discussions entre le Barça et Paris s'annoncent difficiles... Mais après tout, si un accord est dans l'intérêt de toutes les parties concernées à l'approche de la fin du mercato, elles pourraient bien réussir à s'entendre.

