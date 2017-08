Marseille ne méritait pas mieux... - Débrief et NOTES des joueurs (OM 1-1 SCO)

Longtemps mené au score, Angers a obtenu le match nul (1-1) face à l'Olympique de Marseille au Vélodrome ce dimanche en championnat. Un petit coup d'arrêt pour le club phocéen, de nouveau auteur d'une prestation moyenne.

Thauvin au duel face à Toko Ekambi.

Pas toujours séduisant mais efficace. C'était le visage de l'Olympique de Marseille depuis le début de la saison. Et les hommes de Rudi Garcia semblaient partis pour enchaîner une troisième victoire similaire en championnat. Finalement, Angers est venu arracher le match nul (1-1) au Vélodrome.

Un résultat plutôt mérité pour le SCO, mieux entré dans la partie avec son intensité habituelle. C'est même Crivelli qui se procurait la première occasion, même si l'attaquant ratait sa tête. En face, la possession de balle marseillaise était stérile. Autant dire que l'on ne s'attendait pas à l'ouverture du score de Njie (1-0, 17e), qui profitait de la passivité de la défense angevine !

L'OM trop timide en première période

Une occasion, un but en première période… L'OM s'en sortait bien face à une équipe d'Angers plus entreprenante et qui aurait pu égaliser dans la foulée si Crivelli n'avait pas manqué son pointu. Probablement piqués par le coach Garcia, les Olympiens revenaient avec de meilleures intentions !

Après une tête de Thauvin juste au-dessus, l'OM poussait très fort sur le but de Letellier, mais sans réussite. L'occasion pour le SCO de revenir dans la partie. Alors qu'ils auraient dû obtenir un penalty pour une faute d'Amavi, les visiteurs égalisaient grâce à un exploit personnel de Toko-Ekambi (1-1, 73e). On le sentait venir tant l'OM semblait soudainement perdu.

Ocampos perd son calme

Pourtant, c'est bien Marseille qui terminait mieux ce match devenu fou ! Insuffisant pour s'imposer. De quoi agacer Ocampos, auteur d'une énorme semelle et logiquement expulsé (90+4e). Réduit à 10, l'OM ne méritait pas mieux que ce partage de points...

La note du match : 6/10

Peu spectaculaire en première période, le match s'est emballé après la pause. Plus d'occasions, de rythme et de suspense. Réveillé lors de ce deuxième acte, le public du Vélodrome ne dira pas le contraire malgré l'égalisation du SCO.

Les buts :

- Après un bon débordement côté droit, Sanson centre au premier poteau. A la réception, Njie, qui profite d'une maladresse d'Ocampos et de la passivité angevine, réalise un bel enchaînement pour ajuster le gardien Letellier (1-0, 17e).

- Au duel face à Doria côté droit, Toko Ekambi accélère et repique dans l'axe. Du pied gauche, le Camerounais enroule son ballon devant la surface et trompe Mandanda (1-1, 70e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Bouna Sarr (6,5/10)

C'est la bonne surprise de cette rencontre côté marseillais. Titularisé au poste de latéral droit, l'ailier de formation a bien tenu son rôle. Très offensif, évidemment, il a posé beaucoup de problèmes à la défense d'Angers. Et ses centres étaient souvent précis. A noter qu'il n'a pas pris l'eau malgré la vitesse de Toko-Ekambi.

MARSEILLE :

Steve Mandanda (6,5) : peu sollicité jusqu'en fin de match, le gardien marseillais a ressorti son costume de sauveur sur des tentatives de Capelle et Thomas ! Sans ses arrêts, l'OM serait reparti avec une défaite et des maux de tête.

Bouna Sarr (6,5) : voir commentaires ci-dessus.

Adil Rami (6,5) : très bon match de la part du défenseur central. Confronté au remuant Crivelli, il s'est montré impérial dans les duels aériens et précis à la relance.

Rolando (4,5) : moins serein balle au pied, l'ancien joueur du FC Porto a été fébrile. A l'image de l'occasion de Crivelli qui l'efface sans aucune difficulté.

Jordan Amavi (5,5) : pour ses débuts à l'OM, le latéral gauche n'a pris aucun risque en première période. Il faut dire que son manque d'automatisme avec Ocampos ne l'a pas aidé. Auteur de bonnes interventions, il a commis une faute évidente qui aurait dû provoquer un penalty… non sifflé. Remplacé à la 64e par Doria (non noté), fautif sur le but de Toko-Ekambi.

Morgan Sanson (6,5) : malgré quelques transmissions ratées, le milieu de terrain a été l'un des Marseillais les plus dangereux. Sa vision du jeu et ses gestes techniques, à l'image de sa talonnade pour Ocampos, ont fait du bien à son équipe. Remplacé à la 77e par Rémy Cabella (non noté).

Luiz Gustavo (4,5) : ça se confirme, le milieu défensif est moins à l'aise qu'en tout début de saison. Avec son jeu trop souvent latéral, il a perdu plusieurs ballons faciles. Passif sur le but de Toko-Ekambi.

Franck Anguissa (3) : on le répète malheureusement à chaque match, mais le milieu terrain souffre de ses limites sur le plan technique. Et pour ne rien arranger, il n'est pas suffisamment solide sur les phases défensives. La preuve, Fulgini et Toko Ekambi ne se sont pas gênés pour lui glisser un petit pont !

Florian Thauvin (5) : ce n'est clairement pas son meilleur match de la saison. Aligné côté droit comme d'habitude, l'ailier a beaucoup dézoné pour prendre le jeu à son compte. Mais il n'a pas eu suffisamment d'influence dans le jeu et a même été discret. Il rate totalement sa frappe en fin de match alors qu'il était en bonne position. Le brassard de capitaine était-il trop lourd à porter ?

Clinton N'Jie (5,5) : prestation mitigée pour l'avant-centre. Maladroit en début de match, il a prouvé qu'il pouvait réaliser de bons enchaînements techniques, à l'image de son joli but. Son troisième en L1 cette saison. Blessé et remplacé dès la 37e par Valère Germain (6,5), dont l'entrée a beaucoup apporté. Plus mobile et plus intéressant dans ses déplacements, l'ancien Monégasque était dans tous les bons coups. Il aurait pu délivrer une passe décisive si Ocampos avait concrétisé son occasion.

Lucas Ocampos (2) : percutant en Slovénie jeudi, l'Argentin est passé complètement à côté de son match ! Ses maladresses ont gâché de nombreuses situations intéressantes, à l'image de son tir en angle fermé qui ressemblait finalement à un centre… Il termine sa partie avec un très vilain geste et une expulsion qui devrait lui coûter une lourde suspension.

ANGERS :

Alexandre Letellier (5) : finalement, le portier du SCO n'a pas beaucoup été sollicité. Il ne peut rien sur le but de Njie. A noter une sortie ratée, sans conséquence.

Vincent Manceau (5,5) : plutôt discret, le latéral droit n'a pas vraiment été mis en danger. Il aurait pu apporter davantage sur le plan offensif.

Mateo Pavlovic (4) : sa lenteur aurait pu lui coûter encore plus cher ! Pas assez réactif sur l'action du but marseillais, le défenseur central a eu tendance à arriver en retard sur ses adversaires.

Romain Thomas (6) : serein dans ses interventions et à la relance. Il a aussi amené sa taille devant et aurait pu marquer sans l'arrêt de Mandanda. Ou obtenir un penalty après la faute d'Amavi non sanctionné.

Yohann Andreu (5,5) : très, très discret tout au long de la partie, le latéral gauche a quand même sauvé les siens en sortant une frappe d'Ocampos.

Baptiste Santamaria (4) : moins solide que d'habitude, la sentinelle d'Angers n'a pas été impériale. Le milieu se fait déborder par Sanson avant le but de Njie et arrive très en retard sur Ocampos, ce qui lui a valu un carton jaune.

Angelo Fulgini (6) : aligné côté droit, l'ancien Valenciennois a surtout percuté dans l'axe. Résultat, c'est Zambo Anguissa qui a subi ses accélérations.

Lassana Coulibaly (4) : intéressant dans l'entrejeu en première période, l'ancien Bastiais a amené de la verticalité au jeu angevin. Mais il se rate sur le but de Njie et disparaît complètement après la pause. Remplacé à la 64e par Pierrick Capelle (non noté), auteur d'une belle frappe détournée par Mandanda.

Thomas Mangani (4,5) : le maître à jouer du SCO ne nous avait pas habitués à ce genre de match. Toujours aussi précis sur coup de pied arrêté, il a multiplié les mauvais choix et les passes imprécises.

Karl Toko-Ekambi (6,5) : longtemps obligé de défendre à cause de l'activité de Sarr, le Camerounais a fini par permuter pour passer côté droit. Plus à l'aise, il a fait mal à la défense marseillaise et a égalisé au terme d'une action en solitaire. Remplacé à la 78e par Gilles Sunu (non noté).

Enzo Crivelli (6) : très combatif, l'ancien Bordelais a représenté le point d'appui idéal. Performant dans les duels aériens, il a permis à son bloc de remonter à plusieurs reprises. Son pressing est à l'origine du but de Toko Ekambi. Remplacé à la 72e par Baptiste Guillaume (non noté), dont le jeu aérien a également gêné l'OM.

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue 1 sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !

MARSEILLE 1-1 ANGERS (mi-tps: 1-0) - FRANCE - Ligue 1 / 3e journée

Stade : Stade Vélodrome - Arbitre : J. Miguelgorry



Buts : C. N'Jie (17e) pour MARSEILLE - K. Toko Ekambi (70e) pour ANGERS

Avertissements : F. Thauvin (14e) , J. Amavi (62e) , V. Germain (90+2e) , pour MARSEILLE - B. Santamaria (27e) , M. Pavlovic (68e) , pour ANGERS - Expulsions : L. Ocampos (90+4e) , pour MARSEILLE



MARSEILLE : S. Mandanda - B. Sarr , A. Rami , Rolando , J. Amavi (Doria, 64e) - M. Sanson (R. Cabella, 77e) , Luiz Gustavo , A. Zambo Anguissa - F. Thauvin , C. N'Jie (V. Germain, 38e) , L. Ocampos



ANGERS : A. Letellier - V. Manceau , M. Pavlovic , R. Thomas , Y. Andreu - B. Santamaria - A. Fulgini , L. Coulibaly (P. Capelle, 64e) , T. Mangani , K. Toko Ekambi (G. Sunu, 79e) - E. Crivelli (B. Guillaume, 72e)



Njie a inscrit son 3e but en L1 cette saison (1-0, 17e)

Un match à oublier pour Ocampos

Toko-Ekambi félicité par ses coéquipiers après l'égalisation (1-1, 70e)