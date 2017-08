PSG : le départ de Matuidi, la fin d'une ère

Six années après son arrivée, Blaise Matuidi a fait ses adieux au Paris Saint-Germain. Cédé pour 30,5 millions d'euros, bonus compris, à la Juventus Turin, le milieu de terrain français laissera un vide énorme au sein du club de la capitale, qu'il quitte par la très grande porte.

C'est désormais officiel, Blaise Matuidi (30 ans) n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain. Tout sauf une surprise, le milieu de terrain se rapprochant irrémédiablement de la sortie depuis de nombreux mois.

Cédé pour 30,5 millions d'euros, bonus compris, à la Juventus Turin, le club de la capitale réalise une opération financière impressionnante en cédant un joueur à qui il restait une seule année de contrat, économisant au passage un salaire énorme. Mais au-delà des chiffres, ce départ du Français laisse un vide, plus grand qu'il n'y parait.

A Paris, Matuidi a repoussé ses limites

Ce n'est pas un secret, Matuidi n'est pas le plus grand technicien passé au PSG, loin de là. Malgré ses carences indéniables, l'ancien Vert, recruté par l'ancienne direction, est tout de même parvenu à s'imposer au milieu des nombreuses stars franciliennes, qui ont toutes loué son état d'esprit et sa combativité. Infatigable, généreux, puissant, l'international tricolore avait tout du coéquipier parfait, celui sur lequel les Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani ou Angel Di Maria ont pu se reposer pour multiplier les efforts.

Mais il serait injuste de résumer Matuidi à ses seules qualités athlétiques. Le natif de Toulouse a aussi été un joueur redoutable sur les phases offensives. Alors que Marco Verratti ou encore Adrien Rabiot ont été, et sont toujours couverts de louanges, l'ex-Troyen a été, de tous les milieux parisiens depuis six ans, le plus important des deux côtés du terrain. Fort dans le repli défensif, Matuidi a été directement impliqué sur 62 buts (33 réalisations, 29 passes décisives) en 295 matchs sous les couleurs du PSG. Un sacré bilan pour un joueur qui a une capacité de projection vers l'avant largement sous-estimée.

Un symbole s'en va

Le départ de Matuidi, c'est surtout celui du seul Français à s'être imposé sur la durée au sein de son club de coeur. Alors que Kevin Gameiro, Jérémy Ménez, Mamadou Sakho, Yohan Cabaye ou encore Benjamin Stambouli ont tous échoué face à la concurrence féroce dans l'effectif parisien, le néo-Turinois a été le seul à garder sa place du début à la fin. Un exploit. Devenu un véritable symbole, Matuidi s'est toujours accroché, se rendant indispensable malgré les changements d'entraîneurs, qui lui ont tous fait confiance.

Le président Nasser Al-Khelaïfi n'a d'ailleurs pas manqué de saluer son ancien protégé. «Je garderai un excellent souvenir des six saisons de Blaise sous notre maillot. C'est un joueur qui a disputé chaque match avec beaucoup de générosité et une envie permanente de tout gagner, suscitant l'admiration de tous. Blaise restera dans nos coeurs et il sera toujours le bienvenu dans la grande famille du PSG. Nous lui souhaitons une pleine réussite pour ce premier défi à l'étranger et tout le succès possible avec l'équipe de France en cette saison de Coupe du monde» , a réagi le dirigeant qatari sur le site officiel du PSG. La fin d'une belle aventure !

VIDEO : l'hommage du PSG à Matuidi

Tu auras été un guerrier durant nos 6 années communes.#MerciBlaise, nous ne t'oublierons pas ?? pic.twitter.com/EaTiQj7OPC — PSG Officiel (@PSG_inside) 18 août 2017

