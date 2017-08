Journal des Transferts : Matuidi quitte Paris, l'OM coince pour son 9, Ben Arfa refuse un pont d'or, le craquage d'Everton...

Matuidi à la Juventus, Kalinic et Bony ne viendront pas à l'OM, Ben Arfa joue avec les nerfs du PSG, Everton craque pour Sigurdsson, Coutinho part au clash, Lyon vise Krychowiak… Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24h.

Matuidi va signer à la Juventus.

Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater

1. Matuidi, de Paris à Turin

Blaise Matuidi (30 ans) et le Paris Saint-Germain, c'est bientôt fini. A un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain va rejoindre la Juventus Turin, annonce Sky Sport Italia. Selon le média transalpin, l'international tricolore va signer un bail de trois années avec à la clé, un salaire annuel de 3,5 millions d'euros net. Pour arracher le Parisien, la Vieille Dame va débourser 20 millions d'euros plus divers bonus. Une belle vente en perspective pour le vice-champion de France.

2. Kalinic et Bony ne viendront pas à Marseille

Double coup dur pour l'Olympique de Marseille. En quête d'un grand attaquant, le club phocéen ne recrutera pas Nikola Kalinic (29 ans, Fiorentina) et Wilfried Bony (28 ans, Manchester City). En effet, le média talkSPORT annonce que le Croate est sur le point de rejoindre le Milan AC tandis que The Guardian assure que l'Ivoirien va retourner à Swansea. L'OM n'a plus que deux semaines pour trouver l'oiseau rare...

3. Ben Arfa refuse la Chine

Quel avenir pour Hatem Ben Arfa (30 ans) ? Indésirable au Paris Saint-Germain, le milieu offensif a récemment repoussé les avances de plusieurs clubs turcs, dont Fenerbahçe. D'après les informations du quotidien L'Equipe, l'international français a également refusé une offre XXL de la part d'une formation chinoise, prête à doubler son salaire actuel !

Pour l'instant, la situation de Ben Arfa n'a absolument pas évolué. Même si le PSG ne compte plus sur lui, l'ancien Lyonnais n'envisage pas un départ sans le règlement des primes et des salaires de sa dernière année de contrat. Et puisque Paris ne veut pas céder face à cette demande, le natif de Clamart continue d'être un membre du club de la capitale...

4. Everton craque pour Sigurdsson

Cette fois-ci, l'arrivée du milieu offensif de Swansea Gylfi Sigurdsson (27 ans) à Everton va se concrétiser ! Après de très longues négociations entre les deux formations, un accord a été trouvé pour le transfert de l'international islandais pour un montant de 52 millions d'euros d'après Sky Sports.

Il s'agirait d'une vente record pour les Swans, où Sigurdsson a réalisé l'an passé une belle saison avec 9 buts et 13 passes décisives en Premier League. Disposant d'ambitions élevées pour cet exercice, les Toffees continuent de dépenser sans compter après les arrivées de Jordan Pickford, Michael Keane ou encore Davy Klaassen pour plus de 80 millions d'euros.

5. Coutinho part au clash avec Liverpool

Il semble bien loin le temps où Philippe Coutinho (25 ans) se disait prêt à respecter la décision de Liverpool... Courtisé par le FC Barcelone lors de ce mercato d'été, le Brésilien n'a jamais caché son désir de partir pour le club catalan, mais souhaitait qu'un accord à l'amiable soit trouvé entre toutes les parties.

Mais devant l'intransigeance des Reds, l'international auriverde a décidé de durcir le ton d'après El Mundo Deportivo. Ainsi, Coutinho aurait clairement exprimé qu'il ne voulait plus porter le maillot de Liverpool et aurait menacé de passer l'intégralité de la saison en tribunes s'il n'était pas vendu au Barça. Comme Ousmane Dembélé avec Dortmund, Coutinho a décidé de partir au clash pour s'engager avec les Blaugrana.

6. Lyon tenté par Krychowiak !

Les semaines passent et Grzegorz Krychowiak (27 ans) n'a toujours pas quitté le Paris Saint-Germain. Alors que l'Inter Milan ou encore le FC Valence sont sur les rangs, le milieu de terrain serait également dans le viseur de... l'Olympique Lyonnais !

Selon les informations du média polonais Przeglad Sportowy, le club rhodanien, à la recherche d'un joueur athlétique dans ce secteur, serait fortement intéressé par l'ancien Sévillan. A priori, si accord il y a entre le PSG et l'OL, cela serait plutôt sous la forme d'un prêt. La question du salaire du joueur, conséquent pour les finances lyonnaises, est également à prendre en compte. Affaire à suivre.

Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mercredi 16 août 2017 à 18h00.

C'est officiel :

- L'attaquant du Paris Saint-Germain, Jesé, a été prêté une saison sans option d'achat à Stoke.

- Monaco a prêté son milieu de terrain, Youssef Aït Bennasser, pour une saison sans option d'achat à Caen.

- Le gardien Jean-Louis Leca quitte Bastia pour l'AC Ajaccio.

- Le milieu offensif Kevin-Prince Boateng a résilié son contrat avec Las Palmas.

- L'attaquant Carlos Bacca a été prêté pour une saison par le Milan AC à Villarreal.

- L'attaquant de Moreirense, Emmanuel Boateng, ciblé par Nantes, a signé pour quatre saisons avec Levante.

Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater :

En France :

- L'Olympique de Marseille vise le latéral droit d'Arsenal, Mathieu Debuchy.

- Courtisé par Toulouse, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, Jordan Ferri, dispose de deux offres.

- Monaco vise l'attaquant de l'Atletico Madrid, Luciano Vietto.

- Lille devrait prêter son attaquant, Martin Terrier, à Strasbourg.

- L'ailier de Bournemouth, Max-Alain Gradel, va débarquer à Toulouse en prêt.

A l'étranger :

- Arsène Wenger assure que l'attaquant Alexis Sanchez ne quittera pas Arsenal cet été.

- Chelsea a proposé 67 millions d'euros pour le latéral gauche Alex Sandro. Offre refusée par la Juventus Turin.

- Libre, l'attaquant Zlatan Ibrahimovic devrait signer un nouveau contrat en faveur de Manchester United.

- Leicester a repoussé une offre de 37 millions d'euros de l'AS Rome pour l'ailier Riyad Mahrez.

- Le milieu de terrain du FC Barcelone, Denis Suarez, intéresse Naples et le FC Valence.

