Arsenal : l'argent ou Alexis Sanchez, Wenger a fait son choix

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Alexis Sanchez devrait rester à Arsenal cette saison. En tout cas, Arsène Wenger n'entend absolument pas vendre son attaquant malgré d'énormes offres des clubs intéressés par le Chilien.

Wenger préfère garder Sanchez.

Jusqu'au 31 août, le feuilleton Alexis Sanchez (28 ans) continuera d'alimenter le marché des transferts. Désireux de rejoindre une formation qui dispute la Ligue des Champions, l'attaquant chilien, sous contrat jusqu'en juin prochain, a jusqu'ici été retenu par les dirigeants d'Arsenal, malgré les nombreuses approches des clubs intéressés, parmi lesquels le Paris Saint-Germain, ou encore Manchester City, prêt à débourser 66 millions d'euros pour le recruter. Et les dernières déclarations d'Arsène Wenger vont uniquement dans ce sens.

Wenger retient Sanchez à tout prix

En effet, l'entraîneur londonien s'accroche irrémédiablement à son meilleur atout offensif et ne compte pas le lâcher. «Aujourd'hui, c'est un joueur d'Arsenal, et il le sera jusqu'à la fin de la saison. Il n'y a pas de changements à ce sujet. Le laisser partir libre pourrait être l'une des conséquences suite au fait de ne pas le vendre cet été. Mais nous devons faire un choix entre le sportif et le financier et dans ce cas, on regarde en priorité l'aspect sportif» , a froidement indiqué le Français en conférence de presse.

La meilleure solution pour Arsenal ?

Si le 5e de Premier League la saison passée espère toujours convaincre Sanchez de prolonger, chose qui sera extrêmement difficile à réaliser, cette décision est-elle la meilleure à prendre ? En pesant le pour et le contre, les Gunners feraient probablement le meilleur choix en retenant l'ancien Barcelonais, connu pour son abnégation et sa hargne de tous les moments.

Le vendre pour une grosse somme à deux semaines de la fin du mercato serait risqué puisque l'institution britannique aurait énormément de mal à lui trouver un remplaçant digne de ce nom. Surtout, si Arsenal espère jouer le titre en championnat et aller le plus loin possible en Ligue Europa, où les Canonniers font partie des favoris pour la victoire finale, garder Sanchez leur offrirait plus de chances afin d'arriver à leurs fins. Le succès appelant l'argent, beaucoup d'argent...

