Liverpool : Coutinho part au clash pour rejoindre le Barça !

Changement de ton dans le dossier Philippe Coutinho. Souhaitant absolument rejoindre le FC Barcelone, le milieu offensif brésilien a entamé un véritable bras de fer avec Liverpool afin de forcer son transfert lors de ce mercato d'été.

Philippe Coutinho veut filer au Barça.

Il semble bien loin le temps où Philippe Coutinho se disait prêt à accepter la décision de Liverpool... La semaine dernière et malgré l'intérêt persistant du FC Barcelone, le Brésilien avait indiqué qu'il souhaitait un accord à l'amiable entre toutes les parties concernées pour son transfert et qu'un bras de fer n'était pas envisageable.

Mais dans ce mercato d'été un peu fou, les choses évoluent décidément très rapidement. Et quelques jours plus tard, la situation a drastiquement évolué dans le dossier Coutinho...

Coutinho durcit sérieusement le ton !

Sûrement frustré par l'intransigeance des Reds, qui ont officiellement annoncé vendredi que le Brésilien ne serait pas vendu cet été, le joueur de 25 ans a décidé de durcir le ton d'après le quotidien catalan El Mundo Deportivo. Pour forcer son départ vers le Barça, Coutinho aurait même menacé la formation britannique !

En effet, Coutinho aurait clairement exprimé qu'il ne voulait plus porter le maillot de Liverpool et serait prêt à passer l'intégralité de la saison en tribunes s'il n'était pas vendu au Barça. Une menace particulièrement forte en cette année de Coupe du Monde en Russie. En tout cas, cette prise de position de l'ancien joueur de l'Inter Milan pourrait aider les Blaugrana.

Liverpool peut-il tenir jusqu'au 31 août ?

Car si Coutinho a réellement entamé un tel bras de fer, Liverpool doit-il le retenir ? En Angleterre, les fans des Reds n'approuvent absolument pas l'attitude de l'international auriverde, qui risque d'être pris en grippe par le public d'Anfield. Dans les médias britanniques The Sun et The Times, le natif de Rio de Janeiro, officiellement blessé au dos, n'est pas épargné avec par exemple les titres «Qui a besoin de Coutinho ?» ce mercredi après la victoire de Liverpool sans lui face à Hoffenheim (2-1) lors du match aller des barrages de la Ligue des Champions. Dans ces conditions, le club anglais pourrait céder afin de réussir une opération estimée à plus de 100 millions d'euros...

