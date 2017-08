Journal des Transferts : opération départs au PSG, l'OM patine, Monaco a une priorité avant Imbula...

Opération départs au PSG, l'OM patine pour son buteur, Monaco a une priorité avant Imbula, Manchester City se lance sur Alexis Sanchez, Liverpool débarque sur Seri… Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24h.

Le PSG espère 60 millions d'euros en échange de Di Maria.

Le mercato battant son plein, les clubs s'activent pour peaufiner leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière.

En un clic, vous avez l'essentiel de ce que vous devez savoir sur le mercato ! Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot.

Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater

1 – Opération départs au PSG

Pour rester dans les clous du fair-play financier et pouvoir s'attaquer sérieusement aux dossiers Fabinho et Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a besoin de renflouer ses caisses à hauteur de 60 millions d'euros. Des départs sont donc rapidement souhaités. Blaise Matuidi, qui devrait s'engager avec la Juventus Turin avant la fin de la semaine, devrait rapporter entre 15 et 20 millions d'euros au PSG. Serge Aurier s'est lui déjà mis d'accord avec Tottenham et l'Inter Milan, et Chelsea, Manchester United et la Juventus Turin sont également sur les rangs pour l'accueillir. Le vice-champion de France souhaite céder l'Ivoirien contre un chèque de 25 millions d'euros.

Par ailleurs, Stoke City s'est manifesté pour récupérer l'attaquant espagnol Jesé en prêt. Enfin, la direction parisienne a été approchée pour Angel Di Maria mais n'a pas reçu la proposition de 60 millions d'euros espérée pour ouvrir la porte à l'Argentin. En cas de bonne proposition, Lucas ne sera pas retenu non plus. En revanche, Julian Draxler, qui plaît à la Roma et à Liverpool, n'est pas à vendre.

2 – L'OM patine pour son buteur

Si Valère Germain lui donne entière satisfaction, l'Olympique de Marseille cherche toujours un buteur de premier plan pour épauler l'ancien Monégasque. Si le dossier Giroud a été refermé par Rudi Garcia, les pistes menant à Carlos Bacca (Milan AC), Arkadiusz Milik (Ajax Amsterdam) et Vincent Janssen (Tottenham) sont sur le point de s'éteindre également. Le premier va s'engager en faveur de Villarreal, le second ne veut pas quitter Naples et le troisième est attendu du côté de Stoke City. L'OM a encore, ou n'a plus que, c'est selon, deux semaines pour dénicher l'oiseau rare.

3 – Monaco a une priorité avant Imbula

Alors qu'un accord semble avoir été trouvé avec Stoke City sur la base d'un prêt avec option d'achat obligatoire comprise entre 14 et 18 millions d'euros, Giannelli Imbula (24 ans) n'a toujours pas rejoint l'AS Monaco. Le club de la Principauté a pour priorité de dégraisser son effectif avant d'accueillir l'ancien Marseillais. L'opération a débuté avec le prêt pour deux saisons avec option d'achat du Portugais Gil Dias à la Fiorentina. Youssef Aït-Bennasser est lui attendu, sous la forme d'un prêt également, du côté de Caen.

4 – Manchester City se lance sur Alexis Sanchez

Partira ? Partira pas ? A une année de la fin de son contrat, Alexis Sanchez (28 ans) est toujours un candidat sérieux au départ du côté d'Arsenal. Fortement convoité par le Paris Saint-Germain, l'ailier chilien plaît également à Manchester City, qui pourrait réaliser une énorme offensive dans les prochains jours. Selon le Telegraph, une offre de 66 millions d'euros devrait être rapidement transmise par les Citizens pour l'ancien Barcelonais. De quoi faire plier Arsène Wenger ?

5 – Liverpool débarque sur Seri

Indispensable à l'OGC Nice, Jean-Michaël Seri (26 ans) attire de plus en plus de monde au mercato. Si le FC Barcelone a sûrement oublié le milieu niçois pour privilégier Paulinho (29 ans), plusieurs formations anglaises sont très intéressées. En plus d'Arsenal et de Tottenham, Liverpool aurait rejoint les nombreux admirateurs de l'Ivoirien, affirme le Guardian. Les Reds auraient contacté le Gym pour connaître la situation de l'Aiglon, seulement disponible pour 40 M€. Pas de quoi effrayer Liverpool qui pourrait récupérer 100 millions d'euros de la vente de Philippe Coutinho au Barça.

Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mardi 15 août à 18h

C'est officiel :

- Le défenseur Mateo Pavlovic a prolongé jusqu'en 2020 à Angers.

- Monaco a prêté pour deux saisons avec option d'achat son milieu offensif portugais Gil Dias à la Fiorentina.

- Le défenseur de Metz Simon Falette va signer à l'Eintracht Francfort.

- Après avoir résilié avec Lille, Marvin Martin a signé un an à Reims.

- Jérémy Clément a quitté Saint-Etienne pour signer deux ans à Nancy.

- Le milieu offensif de West Ham Sofiane Feghouli a signé 5 ans à Galatasaray.

- Le milieu défensif du Torino Sasa Lukic a été prêté à Levante.

Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater :

En France :

- L'Olympique Lyonnais ne compte pas prêter son milieu de terrain Jordan Ferri.

- Clément Grenier a affirmé qu'il ne quitterait pas Lyon cet été.

- Bordeaux se serait entendu avec Fulham pour céder son latéral gauche Maxime Poundjé au club anglais.

- Nice a des vues sur le milieu de terrain portugais de Wolfsburg, Vieirinha.

- Bordeaux a refusé plusieurs offres de Wolfsburg pour son attaquant brésilien Malcom.

- L'attaquant de Moreirense Emmanuel Boateng et le milieu offensif d'Ostende Yassine El Ghanassy seraient proches de Nantes.

- Saint-Etienne a indiqué la porte de sortie à son latéral gauche Cheikh M'Bengue.

A l'étranger :

- Le Borussia Dortmund serait prêt à céder Ousmane Dembélé au FC Barcelone pour 100 millions d'euros plus 30 millions de bonus.

- Le défenseur français de Manchester City Eliaquim Mangala serait courtisé par l'Inter Milan.

- Tottenham ne veut entendre parler que d'un transfert pour Moussa Sissoko, que Trabzonsor voulait en prêt.

- L'Inter Milan pourrait envoyer le Français Geoffrey Kondogbia au FC Valence pour récupérer le latéral droit portugais Joao Cancelo.

- Le milieu anglais d'Arsenal Alex Oxlande-Chamberlain pourrait rejoindre Chelsea pour 38 millions d'euros.

- L'attaquant du Milan AC Carlos Bacca est sur le point de signer à Villarreal.

- Très sollicité, le milieu de terrain croate Milan Badelj a décidé de rester à la Fiorentina.

- Le défenseur de l'Ajax Amsterdam Davinson Sanchez est attendu à Tottenham pour 30 millions d'euros plus 14 millions de bonus.

+ Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato à l'étranger (Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne)

A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !