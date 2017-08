Transfert : Bacca, Milik, Janssen... L'OM n'avance pas pour son buteur

Si Valère Germain lui donne entière satisfaction, l'Olympique de Marseille cherche toujours un buteur de premier plan pour épauler l'ancien Monégasque. Si le dossier Giroud a été refermé par Rudi Garcia, les pistes menant à Bacca, Milik et Janssen sont sur le point de s'éteindre également.

Trouver un buteur, pas simple pour Zubizarreta et l'OM.

L'Olympique de Marseille n'a plus que deux semaines pour mettre la main sur le buteur de premier plan qu'il recherche depuis des mois maintenant. C'est encore beaucoup et très peu à la fois. Beaucoup car un transfert peut se boucler en quelques heures seulement, surtout à l'approche de la clôture du mercato, et très peu car le club phocéen voit ses pistes s'éloigner considérablement quand elles ne s'éteignent pas.

Priorité de Rudi Garcia, Olivier Giroud, on le sait, ne viendra pas. L'entraîneur marseillais révélait il y a quelques jours que l'attaquant français d'Arsenal ne souhaitait pas rejoindre l'OM. Carlos Bacca ne viendra pas non plus. L'attaquant du Milan AC, gourmand financièrement et pour lequel Garcia hésitait, va s'engager dans les heures qui viennent en faveur de Villarreal.

Janssen et Milik, déjà de l'histoire ancienne

Barré à Tottenham, l'OM avait pris quelques renseignements aussi sur Vincent Janssen (23 ans), recruté pour 22 millions d'euros par les Spurs il y a un an. Mais le Néerlandais semble plus proche aujourd'hui d'une prolongation de séjour en Angleterre mais du côté de Stoke City, qui dispose de moyens conséquents, comme toute formation de Premier League, même de second rang, pour boucler l'opération.

Enfin, l'OM pensait aussi à Arkadiusz Milik (23 ans), brillant avec Naples avant de se blesser gravement au genou en fin d'année dernière et d'être dépassé dans la hiérarchie par Dries Mertens. Mais le Polonais n'a pas l'intention de quitter le sud de l'Italie et compte se battre pour retrouver sa place à la pointe de l'attaque du Napoli.

Andoni Zubizarreta et Rudi Garcia vont devoir se retrousser les manches pour trouver l'oiseau rare avant le 31 août.

L'OM parviendra-t-il à dénicher son buteur avant la fin du mercato d'après-vous ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.