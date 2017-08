PSG : Matuidi en route pour Turin, un autre prétendant pour Jesé, Aurier croule sous les propositions

Pour accélérer sur les dossiers Fabinho et Mbappé, le Paris Saint-Germain a besoin de liquidités. Blaise Matuidi, Jesé et Serge Aurier devraient rapidement quitter le club de la capitale. La Juve attend le premier, le second a deux prétendants et le troisième s'est déjà mis d'accord avec plusieurs clubs.

Serge Aurier a aujourd'hui l'embarras du choix.

Comme nous vous l'indiquions dans cet article, le Paris Saint-Germain a besoin de récupérer 60 millions d'euros sur le marché des transferts pour accélérer sur les dossiers Fabinho et Kylian Mbappé. Blaise Matuidi (30 ans) pourrait déjà en rapporter entre 15 et 20 millions d'euros. Plus forcément une priorité aux yeux d'Unai Emery, l'international tricolore envisage de poursuivre sa carrière à l'étranger.

Ce devrait être du côté de la Juventus Turin. L'ancien Stéphanois, qui fait ce mardi la Une de plusieurs journaux italiens, est aujourd'hui très proche de la Vieille Dame. L'affaire devrait être bouclée cette semaine. Par ailleurs, Jesé (24 ans), déjà courtisé par la Fiorentina, est aussi sollicité par Stoke City. Si le PSG souhaitait un transfert définitif, l'attaquant espagnol pourrait s'engager rapidement avec le club anglais sous la forme d'un nouveau prêt. Le vice-champion de France fera au moins l'économie de son salaire.

Le PSG veut 25 millions pour Aurier

Enfin, la situation commence à se décanter pour Serge Aurier (24 ans). Le latéral droit croule aujourd'hui sous les propositions. D'après L'Equipe, l'Ivoirien se serait même déjà mis d'accord avec deux clubs : Tottenham et l'Inter Milan. Les Spurs, qui ont perdu Kyle Walker, font aujourd'hui figure de favoris pour enrôler l'ancien Toulousain.

Mais Chelsea, Manchester United et la Juventus Turin n'ont pas dit leur dernier mot dans ce dossier. Le PSG ne sera pas tenté de vendre au plus offrant mais au premier qui lui proposera les 25 millions d'euros qu'il réclame. Une chose est sûre, ça va bouger au PSG cette semaine !

