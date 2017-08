Journal des Transferts : le PSG insiste pour Fabinho, décision dimanche pour Dembélé, Giroud a fait son choix...

Le PSG insiste pour Fabinho, décision dimanche pour Dembélé, Giroud a fait son choix, Eriksen le plan B du Barça, Lyon cherche toujours dans l'entrejeu... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures.

Le PSG fait le forcing pour Fabinho.

Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater

1. Le PSG insiste pour Fabinho !

La fin du mercato estival s'annonce explosive pour le Paris Saint-Germain ! Après avoir bouclé le transfert de Neymar pour 222 millions d'euros, le club de la capitale regarde de nouveau du côté de Monaco. En plus de Kylian Mbappé, le vice-champion de France est revenu à la charge pour le milieu de terrain Fabinho. Selon L'Equipe, Antero Henrique souhaite absolument recruter le Brésilien avant le 31 août afin de satisfaire les désirs d'Unai Emery, qui en a fait sa priorité absolue. L'Auriverde, qui était déjà d'accord pour rejoindre la capitale pour les cinq prochaines saisons, ne pense qu'au PSG désormais, malgré les intérêts de Manchester United et de l'Atletico Madrid, l'arrivée de Neymar n'étant pas étrangère à son enthousiasme. Afin de lui offrir la possibilité de rejoindre la colonie brésilienne au Parc des Princes, Paris pourrait réaliser une nouvelle offensive, à hauteur de 60 millions d'euros, soit le prix réclamé par les dirigeants asémistes. Reste à savoir si ces derniers vont enfin lâcher prise ou continuer à repousser les offres du rival francilien.

2. Décision dimanche pour Dembélé...

Courtisé avec insistance par le FC Barcelone, l'ailier du Borussia Dortmund Ousmane Dembélé a raté l'entraînement du club allemand jeudi. Sanctionné financièrement, l'international français ne participera à la rencontre de Coupe d'Allemagne ce samedi de son équipe. En marge de cette partie, l'entraîneur du BvB Peter Bosz a fait un point sur la situation de l'ancien Rennais. «Nous sommes totalement concentrés sur le match à venir. Ce soir, il y aura une réunion entre les différentes parties concernées et une décision sera annoncée demain matin par le club», a assuré le technicien néerlandais devant les médias. Le dénouement du feuilleton Dembélé est donc imminent !

3. Giroud a fait son choix

L'entraîneur Rudi Garcia s'en doutait, l'attaquant d'Arsenal Olivier Giroud n'est pas intéressé par l'Olympique de Marseille. «Je reste» , a confirmé le Gunner au micro de SFR Sport, après avoir offert la victoire à son équipe (4-3) contre Leicester City vendredi en championnat. De quoi donner le sourire à son manager Arsène Wenger. «J'adore l'homme et le joueur parce que c'est un gars fantastique, a encensé le technicien alsacien sur Sky Sports. Il aime le club et il ne veut pas partir. Je suis heureux qu'il veuille rester. A un moment, je lui ai ouvert la porte parce que je savais que j'avais beaucoup d'attaquants. Mais il est vraiment aimé ici et il a finalement décidé de rester.» De nouveau remplaçant pour cette rencontre, l'international tricolore a donc décidé de se battre pour gagner sa place de titulaire à l'approche du Mondial 2018.

4. Eriksen, le plan B du Barça

Face aux difficultés rencontrées dans le dossier menant à Philippe Coutinho (Liverpool), le FC Barcelone pourrait prochainement activer un plan B en cas d'échec pour le Brésilien. Selon The Independant, le club catalan pourrait se rapprocher de Tottenham pour le milieu offensif, Christian Eriksen. Mais là aussi, les Blaugrana devraient avoir un mal fou à convaincre les Spurs. En effet, le Danois, auteur d'une excellente saison 2016-2017, est un des éléments les plus importants dans le dispositif de Mauricio Pochettino. Lié jusqu'en juin 2020, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam sera difficile à débaucher...

5. Une nouvelle piste au milieu pour Lyon

En quête d'un milieu de terrain athlétique, l'Olympique Lyonnais ne recrutera pas Yangel Herrera (Manchester City), comme l'a annoncé Jean-Michel Aulas vendredi. Mais le président rhodanien a de la suite dans ses idées. En effet, le Daily Mail affirme que les Gones souhaitent convaincre le Celta Vigo de céder le prometteur Pape Cheikh Diop. Le média anglais précise que Tottenham est également sur les rangs, mais que l'actuel leader de Ligue 1 promet à l'international U19 espagnol un temps de jeu bien plus conséquent dans le Rhône qu'à Londres. Disposant d'une clause libératoire fixée à 27,5 millions d'euros, le natif de Dakar, sous contrat jusqu'en juin 2021, pourrait rapidement faire l'objet d'une offre. Affaire à suivre.

Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 12 août 2017 à 18h00.

C'est officiel :

- L'attaquant du Paris Saint-Germain Jean-Christophe Bahebeck a été prêté pour un an au FC Utrecht.

- Le milieu défensif Andrei Girotto a rejoint le FC Nantes en provenance de Chapecoense.

- Le milieu de terrain Gary Medel quitte l'Inter Milan pour Besiktas.

- Le milieu de terrain Tomas Rincon quitte déjà la Juventus Turin lors d'un prêt avec option d'achat au Torino.

Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater :

En France :

- Thomas Meunier a sûrement dévoilé le départ de Serge Aurier du Paris Saint-Germain en se moquant du «Se queda» de Gérard Piqué concernant Neymar.

- L'ailier du Paris Saint-Germain Angel Di Maria plaît toujours au FC Barcelone.

- Le milieu offensif de l'Olympique de Marseille Rémy Cabella plaît à Bordeaux.

- Toulouse aimerait obtenir le prêt du milieu de l'Olympique Lyonnais Jordan Ferri.

- L'attaquant de Lille Nicolas de Préville intéresse Burnley et Rennes.

- L'ailier Jonathan Bamba et l'AS Saint-Etienne ne s'accordent pas sur son nouveau contrat.

- Le FC Nantes s'intéresse au milieu offensif de la Sampdoria Ricky Alavrez.

À l'étranger :

- L'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane a confirmé sa prolongation imminente.

- Le milieu de terrain du Guangzhou Evergrande Paulinho va rejoindre le FC Barcelone pour 40 millions d'euros.

- Libre, l'attaquant Zlatan Ibrahimovic pourrait revenir à Manchester United.

- Chelsea devrait offrir 17 millions d'euros à Leicester pour le milieu Danny Drinkwater.

- Tottenham serait prêt à dépenser 38,5 millions d'euros pour le défenseur central de l'Ajax Amsterdam Davinson Sanchez.

- Après une offre de 30 millions d'euros, l'AS Roma a abandonné la piste menant à l'ailier de Leicester Riyad Mahrez.

