Transfert : embourbé dans le dossier Coutinho, le Barça a un plan B nommé Eriksen

En quête d'un milieu offensif de classe mondiale, le FC Barcelone peine à conclure le dossier Philippe Coutinho, butant sur l'intransigeance des dirigeants de Liverpool. Du coup, le club catalan pourrait décider d'activer la piste menant au maestro de Tottenham, Christian Eriksen.

Eriksen plaît au Barça.

Le FC Barcelone a beau être un des plus grands clubs du monde, il rencontre ces derniers temps de gros problèmes pour conclure ses dossiers prioritaires. C'est le cas pour Philippe Coutinho (25 ans), qui s'il a donné son accord pour débarquer en Catalogne, est pour le moment retenu par les dirigeants de Liverpool, intransigeants.

Du coup, le vice-champion d'Espagne, pressé, pourrait décider d'activer un plan B afin de renforcer son secteur offensif. Une quête qui pourrait le mener vers Londres, plus précisément à Tottenham.

Eriksen, la bonne pioche ?

En effet, le Barça serait désormais sur les rangs pour recruter Christian Eriksen (25 ans). Selon The Independant, le Danois plaît énormément au nouvel entraîneur, Ernesto Valverde. Et il y a de quoi ! Véritable métronome des Spurs, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam sort d'une énorme saison avec un bilan de 12 buts et 23 passes décisives en 48 matchs toutes compétitions confondues.

Capable d'évoluer au poste de meneur de jeu mais également en tant que relayeur, Eriksen dispose d'un bagage technique impressionnant et d'une excellente frappe de balle à longue distance. Un profil idéal pour les Blaugrana, d'autant plus que leur métronome, Andrés Iniesta, semble clairement sur le déclin.

Eriksen fou amoureux du Barça

De son côté, le principal intéressé n'a jamais caché son attirance pour le Barça. «Pour l'instant, il n'y a rien avec le Barça, tout est encore à l'état d'hypothèse. Mais j'aimerais bien que l'opportunité se présente. Mais si ce n'est pas le cas, tu ne peux pas en décider» , évoquait le Scandinave il y a un mois, avant d'en rajouter une couche quelques jours plus tard. «J'ai déjà dit dans le passé que Barcelone était un très grand club, et cela n'a pas changé. Bien sûr, le Barça est un club fantastique et je ne pense pas que beaucoup de joueurs puissent dire non à ce club.»

Maintenant que le Barça est sur lui, Eriksen, qui a prolongé jusqu'en juin 2020 en septembre dernier, mettra-t-il la pression sur ses dirigeants pour rallier le Camp Nou ? C'est possible. Mais Tottenham, connu pour sa rigidité dans les négociations, pourrait, comme Liverpool, fermer la porte à son joueur. Ou tout simplement réclamer une somme folle pour tenter de dissuader le quintuple champion d'Europe, décidément en difficulté cet été.

Eriksen, un bon choix pour le Barça en cas d'échec pour Coutinho ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.