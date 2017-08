Top Déclarations : les gros poissons cartonnent le PSG, Neymar en prend pour son grade, Rose ne veut pas utiliser Google...

Bartomeu, Rummenigge et Scudamore glissent un gros tacle au PSG, Cappa se paie Neymar, Rose veut voir du lourd débarquer à Tottenham, Imbula prend cher, Balotelli règle ses comptes... Découvrez les phrases choc de la semaine.

Le président du FC Barcelone s'en est pris au PSG.

Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine.

1. Josep Maria Bartomeu – «Nous sommes un club avec 118 ans d'histoire, de grands joueurs, plus de 140 000 socios. Ce club est à nous, il n'appartient ni à un cheikh, ni à un oligarque» (38e congrès des Penyas, le 07.08.2017)

Le président du FC Barcelone a encore du mal à encaisser le transfert de Neymar. Le chèque qui va avec, non...

2. Angel Cappa – «Le transfert de Neymar au PSG me paraît déplorable et lamentable. Il a laissé de côté son engagement avec le jeu pour trouver l'argent et la célébrité. Neymar était une star au Barça. L'être plus que Messi ? S'il est parti à cause de ça, c'est idiot. Réellement, ça me déprime» (Télévision argentine, le 08.08.2017)

L'ancien entraîneur argentin soupçonne Neymar d'avoir quitté le FC Barcelone car il ne supportait plus d'être dans l'ombre de Lionel Messi.

3. Karl-Heinz Rummenigge – «Au cours de l'opération Neymar, je me suis demandé : 'qu'est-ce qui serait le plus important : Neymar ou l'Allianz Arena ?' Je dois dire que, pour nous, l'Allianz Arena est beaucoup plus importante, et de loin. Le transfert de Neymar a même coûté plus cher que le total dépensé pour le stade» (Bild, le 09.08.2017)

Adepte des leçons de morale, le dirigeant du Bayern Munich doit regretter d'avoir refusé le Brésilien pour 24 M€ en 2010...

4. Richard Scudamore, patron de la Premier League – «Il y a un moment où il faut dire non. Je suis content que ce ne soit pas nous qui ayons obtenu ce record particulier. C'est un ensemble d'événements inhabituels. Les Qataris – qui possèdent le PSG – ont soudainement décidé qu'ils voulaient s'affirmer. (…) En tout cas, je suis content que ce ne soit pas un club de Premier League qui ait dépensé autant d'argent sur un joueur» (Sky Sports, le 10.08.2017)

Et un donneur de leçons supplémentaire, un ! Neymar a visiblement le don de les attirer !

5. Danny Rose – «Je ne dis pas qu'il faut acheter dix joueurs, mais j'aimerais en voir deux ou trois – et pas des joueurs dont on doit taper le nom sur Google pour savoir qui ils sont. Je parle de joueurs réputés» (The Sun, le 10.08.2017)

Il est sympa, l'arrière gauche de Tottenham, avec ses potes. Il ne lui a fallu que quelques heures avant de faire machine arrière.

6. Shay Given, à propos de Giannelli Imbula – «Il est venu de Porto et n'a absolument rien tenté depuis qu'il est arrivé. Ce fut un achat record pour Stoke (25 M€, ndlr) malgré le fait que Stoke ne soit pas un grand club sur le plan financier. Il aurait pu faire de grandes choses. En venant d'un autre pays, il aurait au moins pu apprendre à dire "bonjour" , mais visiblement, cela ne faisait pas partie de ses plans» (Sentinel Stoke, le 10.08.2017)

S'il est connu pour sa joie de vivre, l'Irlandais peut parfois être ronchon... L'ancien gardien des Potters le prouve.

7. Mario Balotelli – «A 200 km/h sur l'autoroute, vous allez au pénal. Je ne conduisais pas à cette vitesse. Ça a sans aucun doute été rapporté par des gens jaloux. Le contrôle s'est passé normalement et tranquillement. Les journaux italiens sont dégoûtants» (Réseaux sociaux, le 08.08.2017)

Arrêté sur l'autoroute près de Brescia en excès de vitesse, l'Italien nie s'être fait flasher à 200 km/h.

8. Daniel Riolo - «Un club comme le Barça s'affiche en femme délaissée sans retenue, ni vergogne. Son président se tourne en ridicule. L'argent de Qatar Airways ne l'a jamais indisposé avant. Celui de beIN non plus. Le Barça est le "bras armé" de la Catalogne libre. Un club est-il plus politique que le Barça ? Ça l'arrange pourtant de jouer en Liga. Ça rapporte non ? Ça rapporte même à tout le monde. Et dans le foot, tant qu'on peut croquer, faut souvent pas chercher plus loin la cohérence ou la logique» (Blog personnel, le 10.08.2017)

Pour le journaliste, le Barça va devoir passer un sacré coup de balai devant sa porte avant de donner des leçons.

9. Vicente Del Bosque – «Le club catalan a perdu un joueur qui pouvait être très souvent capricieux. Peu importe, le Barça peut devenir une meilleure équipe sans Neymar» (Cadena SER, le 09.08.2017)

Les supporters parisiens s'accommoderont parfaitement des caprices de Neymar...

10. Claudio Ranieri et Marcelo Bielsa – «Marcelo, félicitations» , «Tu es un exemple pour nous tous» , «Non, c'est toi l'exemple» , «Non, c'est l'inverse, tu es un exemple. C'est sincère. Si je te le dis, c'est que je le pense vraiment» , «Oui, je sais, je te connais» (J+1, le 07.08.2017)

Le superbe échange entre Claudio Ranieri et Marcelo Bielsa, de retour en Ligue 1. Deux très grands entraîneurs !

C'est sur cette déclaration que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !