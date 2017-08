Transfert : pessimiste pour prolonger Alexis Sanchez, Arsenal lui propose un salaire mirobolant !

Malgré ses envies de départ, l'attaquant Alexis Sanchez est retenu par Arsenal cet été à un an de la fin de son contrat. Conscients qu'il sera difficile de faire prolonger le Chilien, les Gunners viendraient tout de même de lui transmettre une proposition en or !

Alexis Sanchez a reçu une proposition XXL.

C'est le feuilleton de l'été du côté d'Arsenal. Désireux de s'en aller pour rejoindre un club disputant la Ligue des Champions, Alexis Sanchez se heurte à l'intransigeance de son manager, Arsène Wenger, qui ne cesse de répéter qu'un départ est à exclure.

D'habitude si préoccupés par l'aspect financier, les Gunners sont pourtant conscients de prendre un gros risque avec l'attaquant de 28 ans. En effet, son contrat s'achève en juin 2018 et si l'ancien Barcelonais ne prolonge pas d'ici là, il pourra partir gratuitement en fin de saison. Malgré tout, Wenger ne compte pas revoir sa position.

Arsenal veut en faire le joueur le mieux payé de PL !

«Il sera toujours un joueur d'Arsenal sur le court terme», a répété le technicien français au micro de SFR Sport. «Après, est-ce qu'on réussira à le faire prolonger ou pas ? L'an dernier, on n'a pas réussi à le faire. Donc à ce niveau-là, je ne suis pas super optimiste. Mais on a la ferme intention de ne pas le vendre.»

Derrière ce pessimisme de façade, le club londonien n'a pas dit son dernier mot puisque le 5e du dernier exercice de Premier League compte bien faire son maximum pour convaincre son cadre de rempiler. Alors que le récent finaliste de la Coupe des Confédérations a refusé une première proposition incluant un salaire de plus de 248 000 euros hebdomadaires, le Daily Mail assure que son club serait revenu à la charge avec une offre juteuse de 330 000 euros par semaine. Avec ce montant, le Sud-Américain deviendrait tout simplement le joueur le mieux payé d'Angleterre !

Dans un an, Sanchez aura le choix…

Victime d'une douleur abdominale, Sanchez va manquer le premier match de la saison de Premier League ce vendredi (20h45) contre Leicester, mais malgré son attrait pour Manchester City et l'intérêt du Paris Saint-Germain, qui privilégie désormais Kylian Mbappé (Monaco), le double vainqueur de la Copa America n'est pas parti pour aller jusqu'au bras de fer. Rempiler avec Arsenal pour y percevoir un salaire colossal ou rejoindre un club plus en adéquation avec ses ambitions dans un an : la balle est désormais dans le camp du joueur. A moins que les Gunners ne réalisent une grande saison et finissent par le convaincre de rempiler…

