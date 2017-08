Bordeaux : Malcom et Rolan, les feuilletons dont Gourvennec se passerait bien...

Satisfaits de leur mercato, les Girondins de Bordeaux se retrouvent confrontés à deux dossiers épineux. Pendant que l'ailier Malcom intéresse vivement Wolfsburg, l'attaquant Diego Rolan tarde à prendre sa décision et agace son entraîneur Jocelyn Gourvennec.

Jocelyn Gourvennec veut garder Malcom.

Après les arrivées du milieu Otavio (23 ans) et de l'attaquant polyvalent Jonathan Cafu (26 ans) cette semaine, Bordeaux n'a pas terminé son mercato. D'autres recrues pourraient débarquer en cas de départs. Justement, un Girondin fait l'objet de rumeurs. Performant la saison dernière, Malcom (20 ans) intéresserait Wolfsburg.

Alors que le journal L'Equipe parle d'une éventuelle offre allemande à 15 M€, le journaliste Gianluca Di Marzio évoque plutôt une proposition à venir de 30 M€ ! Quoi qu'il en soit, le pensionnaire de Bundesliga semble prêt à miser gros sur l'ailier brésilien, que Bordeaux souhaite conserver. Mais pas forcément à tout prix...

Malcom, Gourvennec se méfie

«Pour Malcom, on n'est jamais à l'abri de rien mais pour moi, il n'y a pas de sujet Malcom aujourd'hui, a réagi le coach Jocelyn Gourvennec. Que des clubs soient intéressés par Malcom, ce n'est pas illogique. Mais il est bien chez nous, très heureux et il n'a pas la volonté de départ. (…) Il a encore besoin de mûrir pour être encore plus fort. Il a un très gros potentiel et on peut penser que dans les deux, trois ans qui viennent, il sera dans un très gros club.»

Un grand d'Europe, c'est actuellement le rêve de l'attaquant Diego Rolan (24 ans), sous contrat jusqu'en 2018. Désireux de partir et non retenu par ses dirigeants, celui qui a recalé Fulham (D2 anglaise) ne trouve pas de destination à son goût. Une situation qui prive Gourvennec de son attaquant ou d'une recrue pour le remplacer.

Bordeaux met la pression sur Rolan !

«Son agent est venu, on va discuter pour trouver une solution, car on est toujours entre deux, a confié le technicien. Cela ne me satisfait pas, ça le fruste lui aussi. Il faut qu'on avance dans un sens ou dans l'autre. (...) On ne laissera pas Diego aller jusqu'à la fin de son contrat, ce n'est pas possible. S'il a toujours envie de partir, il faut qu'il trouve une solution avec ses conseillers. S'il n'a plus envie de partir, il faut qu'il le dise.» Autrement dit, l'Uruguayen doit partir ou prolonger. Et vite !

