Tottenham : Danny Rose cartonne le mercato des Spurs... et lance un énorme appel du pied à MU

Titulaire indiscutable à Tottenham, Danny Rose a décidé de vider son sac. Extrêmement déçu par le mercato des Spurs, le latéral gauche anglais a mis un coup de pression à ses dirigeants, lançant au passage un énorme appel du pied à Manchester United.

Danny Rose avait des choses à dire...

Danny Rose (27 ans) a beau être sur le flanc depuis le mois de janvier, en raison d'une grave blessure à un genou, sa langue, elle, est en très grande forme. Car l'international anglais de Tottenham n'est pas dupe : le mercato réalisé par son club est indigne d'une formation ambitieuse de Premier League en 2017.

Rose très acide concernant le mercato

Et le latéral gauche n'y est pas allé par quatre chemins pour mettre un énorme coup de pression à sa direction, qui n'a pas dépensé le moindre centime depuis le 9 juin dernier. «Je ne dis pas qu'il faut acheter dix joueurs, mais j'aimerais en voir deux ou trois – et pas des joueurs dont on doit taper le nom sur Google pour savoir qui ils sont. Je parle de joueurs réputés.», a indiqué le Britannique dans un entretien accordé au Sun.

«Avec Harry Redknapp, on avait signé Rafa van der Vaart en 2010. On était là : 'Comment il a fait ça ?' C'est ce genre de recrues dont on a besoin.» Autre problème, l'effectif beaucoup trop court des Spurs, qui ont en plus perdu Kyle Walker, vendu pour 56,5 millions d'euros à Manchester City cet été. «Au niveau du onze de départ, on fait partie des meilleurs du championnat, sans l'ombre d'un doute, mais après...»

Rose fait du pied à Manchester United

Reste que les déclarations de Rose sont loin d'être anodines. Car durant cette interview, l'Anglais n'a pas hésité à lancer un appel du pied à peine masqué à Manchester United, fortement intéressé par ses services depuis de longs mois. «Le temps passe et je veux gagner des trophées. Je ne veux pas jouer pendant 15 ans et n'avoir aucun trophée ou aucune médaille. Je ne serai pas heureux sinon. Je veux gagner quelque chose. Je veux aussi dire que je veux rejouer dans le nord», a indiqué le natif de Doncaster, ville située à une cinquantaine de kilomètres de Manchester.

«Je ne sais pas exactement quand mais je reviendrai dans le nord et j'y jouerai au football. Je suis parti il y a 10 ans maintenant et je ne vois pas ma mère si souvent que cela. Je ne dis pas que je veux partir, mais si quelque chose de concret arrive, je n'aurai aucun scrupule à exprimer mes opinions à quiconque au club», a conclu un Rose sans langue de bois. Un trait de caractère qui devrait plaire à José Mourinho !

