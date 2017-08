Lyon : une recrue au milieu de terrain ? Le prometteur Herrera comme priorité

Ce mercredi, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Bruno Genesio, a reconnu qu'un renfort au milieu de terrain n'était pas à exclure d'ici la fin du mercato. Et d'après le journal Le Parisien, les Gones ont fait du jeune espoir vénézuélien Yangel Herrera (Manchester City) leur priorité dans ce secteur.

L'OL sous le charme de Yangel Herrera.

«Je n'ai pas dit qu'on recherchait, j'ai dit qu'on était en réflexion. On voit bien que tout repose un peu sur Tousart au niveau du milieu défensif. Donc si Lucas n'est pas là, on est un peu dépourvu, si bien qu'on réfléchit plutôt à une alternative qu'à un complément.»

Ce mercredi, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Bruno Genesio, a admis que les Gones pourraient accueillir une recrue au milieu de terrain d'ici la fin du mercato. Rien d'illogique puisque ce secteur a vu partir Maxime Gonalons (AS Roma) et Corentin Tolisso (Bayern Munich) dont les départs n'ont pas été compensés.

Herrera, talent précoce

Annoncé comme la doublure de Lucas Tousart, le jeune Christopher Martins Pereira (20 ans) s'est en plus blessé. De quoi inciter à la réflexion et celle-ci est visiblement plus avancée que ce que Genesio veut bien laisser entendre. En effet, d'après les informations du quotidien Le Parisien, les Lyonnais disposent déjà d'une priorité à ce poste avec Yangel Herrera (19 ans). International A avec son pays, le Vénézuélien évolue à New York City en Major League Soccer sous les ordres de Patrick Vieira, où il est prêté pour l'année civile par Manchester City qui l'a acheté début 2017.

Un dossier compliqué

Le Sud-Américain a notamment brillé lors du dernier Mondial U20, achevé par une place de finaliste en juin. Et c'est là tout le problème puisque les Citizens, convaincus du potentiel du jeune joueur, se montreraient opposés à un transfert. Même si l'OL ne manque pas de liquidités, cette piste s'annonce donc compliquée. Surtout que le 4e du dernier exercice de Ligue 1 connaît bien l'intransigeance des Skyblues pour s'y être heurté dans le cas de Jason Denayer. Désireux de rejoindre le Rhône en début d'été, le défenseur central avait été bloqué par les Citizens…

Néanmoins, rien n'empêche Lyon de tenter sa chance. En tout cas, alors qu'on pensait le mercato de l'OL terminé après les six recrues enregistrées en juillet, le mois d'août pourrait s'avérer plus agité que prévu, d'autant qu'une dernière arrivée en défense centrale n'est pas à exclure (voir l'article de 13h13) !

