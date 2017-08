Journal des Transferts : Mbappé veut jouer avec Neymar, Amavi bientôt à l'OM, Dortmund veut dépouiller le Barça avec Dembélé... Youcef Touaitia - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 09/08/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Mbappé souhaite rejoindre le PSG, Amavi d'accord avec l'OM, le prix fou réclamé par Dortmund pour Dembélé, Rui Patricio apprécie Paris, Dalbert à l'Inter, l'OL suit un Grec... Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. Mbappé préfère le PSG au Real Madrid et Manchester City. Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Mbappé veut Paris, une offre à venir ? Alexis Sanchez (Arsenal) ou Kylian Mbappé (Monaco) ? Malgré l'arrivée record de Neymar pour 222 millions d'euros, le Paris Saint-Germain entend frapper un autre coup retentissant cet été en mettant la main sur un second attaquant d'envergure. Et visiblement, le Tricolore voit un éventuel transfert dans la capitale d'un bon oeil. Mardi, Téléfoot confirmait en effet l'information du quotidien Le Parisien en affirmant que le natif de Bondy accorde sa préférence au vice-champion de France plutôt qu'au Real Madrid ou à Manchester City ! Le projet francilien et la présence de Neymar auraient fait la différence aux yeux du jeune buteur. Paris compterait désormais passer à la vitesse supérieure et entamer les négociations avec l'ASM. Une première offre de 155 millions d'euros (hors bonus) pourrait être transmise rapidement selon la même source. Difficile toutefois de croire que cela suffira à convaincre le club princier qui réclame 180 M€ minimum pour sa pépite. Sans compter que Monaco n'a absolument pas l'intention de céder son joyau à un concurrent... 2. Amavi presque à l'OM ! Comme pressenti ces dernières heures, le latéral gauche Jordan Amavi (23 ans) continue de se rapprocher de l'Olympique de Marseille. Après une discussion constructive avec le directeur sportif phocéen Andoni Zubizarreta, le Français a donné son accord à l'OM pour un contrat de 4 ans, affirme la radio RMC ! Pour entériner le retour de l'ancien Niçois en Ligue 1, les Olympiens doivent encore se mettre d'accord avec son club, Aston Villa. Après avoir proposé un prêt avec une option d'achat automatique fixée à 10 millions d'euros, le club provençal a soumis une nouvelle proposition qui consiste en un prêt payant de 2 M€ accompagné d'une option d'achat quasi automatique de 8 M€. Optimistes, les dirigeants marseillais espèrent s'entendre ce mercredi avec le club anglais afin qu'Amavi passe sa visite médicale dès le lendemain ! 3. Dembélé, ça va coûter très cher… Mardi, des dirigeants du FC Barcelone ont atterri en Allemagne. L'objectif : négocier le transfert de l'ailier du Borussia Dortmund Ousmane Dembélé. Mais à en croire la radio RAC1, les deux parties sont encore loin d'un accord. Et pour cause, le club allemand réclamerait 150 M€ pour le Français ! Une somme énorme qui confirme que les prix du marché s'envolent cet été. Et l'on imagine que les 222 M€ récupérés par le Barça pour Neymar incitent les formations à se montrer gourmandes. De son côté, le vice-champion d'Espagne aurait prévu une nouvelle réunion avec le Borussia dans les prochains jours pour transmettre une offre. Bien sûr, cette proposition sera inférieure au montant réclamé... 4. Rui Patricio pas insensible au PSG… En quête d'un gardien expérimenté, le Paris Saint-Germain a coché le nom de Rui Patricio (29 ans). Cadre du Sporting Portugal et de la sélection lusitanienne, avec laquelle il a remporté l'Euro 2016, le portier du club lisboète serait très intéressé par un départ vers la capitale française, annonce France Football. Bonne nouvelle pour le vice-champion de France, le récent 3e de Liga NOS serait prêt à revoir ses ambitions financières à la baisse et réclamerait un prix bien moins élevé que la clause libératoire du joueur, fixée à 45 millions d'euros. Le moment pour le PSG de bondir sur cette belle occasion ? 5. Dalbert enfin à l'Inter ! Cela ne faisait plus aucune surprise, c'est désormais officiel : Dalbert Henrique (23 ans) quitte Nice pour l'Inter Milan. A l'issue d'un très long feuilleton, le latéral gauche a finalement été cédé à la formation italienne, qui a déboursé 20 millions d'euros (hors bonus) pour s'attacher les services du Brésilien. La cession de l'ancien joueur du Vitoria Guimaraes, qui a signé un contrat de cinq années, est la plus lucrative de l'histoire du Gym, dépassant ainsi celle de Loïc Rémy, acheté pour 15,5 millions d'euros par l'Olympique de Marseille en 2010. 6. Lyon vise un défenseur grec Emanuel Mammana cédé pour 16 millions d'euros au Zénith Saint-Pétersbourg, Nicolas Nkoulou prêté au Torino, l'Olympique Lyonnais va devoir se renforcer au poste de défenseur central cet été. Selon les informations de Goal, confirmées par les médias grecs, le club rhodanien vise le solide roc de l'Olympiakos, Panagiotis Retsos (19 ans). Considéré comme un des joueurs les plus prometteurs à son poste dans son pays, le natif de Johannesbourg (Afrique du Sud) a tapé dans l'oeil du directeur du recrutement de l'OL, Florian Maurice, qui a déjà fait le déplacement en Grèce pour négocier avec le champion de la Super League. Problème, Lyon va devoir faire face à une concurrence acharnée. En effet, Kicker annonce que le Bayer Leverkusen a déjà transmis une offre de 15 millions d'euros pour Retsos tandis que Tottenham se retrouve également dans le coup. L'OL est prévenu ! Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mercredi 9 août 2017 à 18h00. C'est officiel : - Le latéral gauche de Nice, Dalbert Henrique, a signé pour cinq saisons en faveur de l'Inter Milan. Prix du transfert : 20 M€ (hors bonus).

- L'ailier du Ludogorets Razgrad, Jonathan Cafu, a signé un contrat de quatre ans avec Bordeaux contre un chèque de 7,5 M€.

- Le latéral gauche Alexandros Katranis quitte le FC Atromitos pour Saint-Etienne contre 350 000 euros.

- L'ailier de l'AS Saint-Etienne Arnaud Nordin a été prêté une saison à Nancy.

- Le milieu offensif Riyad Boudebouz quitte Montpellier pour le Betis Séville, où il a signé un contrat de quatre années. Prix de la transaction : 7,5 M€ (hors bonus). - Le milieu de terrain Mario Lemina quitte la Juventus Turin pour Southampton. Prix du transfert : 18 M€ + 2 M€ de bonus.

- Watford a déboursé 20,5 M€, bonus compris, pour recruter l'attaquant de Burnley, Andre Gray.

- L'attaquant Carlos Vela quittera la Real Sociedad en janvier prochain et rejoindra une franchise de MLS dont on ignore l'identité pour le moment.

- L'attaquant de Villarreal, Roberto Soldado, va rejoindre Fenerbahçe. Un transfert estimé entre 8 et 10 millions d'euros. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Bordeaux vise le défenseur polyvalent de l'Olympique Lyonnais, Jérémy Morel.

- Le latéral droit de Monaco, Djibril Sidibé, intéresse toujours Chelsea.

- Nice souhaiterait obtenir le prêt du latéral gauche de Porto, Rafa Soares.

- Le milieu offensif de Nice, Valentin Eysseric, a passé sa visite médicale avec la Fiorentina.

- Nantes attend le milieu défensif Andrei Girotto (Chapecoense) et le milieu Anicet Abel (Ludogorets Razgrad).

- L'ailier de Caen, Yann Karamoh, ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait, malgré l'intérêt de l'Inter Milan. A l'étranger : - L'AS Rome pourrait proposer près de 40 millions d'euros pour l'ailier de Leicester, Riyad Mahrez.

- Le milieu offensif de Manchester City, Samir Nasri, pourrait prochainement rejoindre Antalyaspor.

- Southampton va payer 33 millions d'euros pour enrôler le défenseur central de Middlesbrough, Ben Gibson.

- Le transfert du défenseur central Íñigo Martinez au FC Barcelone est au point mort, faute d'accord avec la Real Sociedad.

- Le Real Madrid garde un oeil sur l'attaquant de la Juventus Turin, Paulo Dybala. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato à l'étranger (Ang, Esp, Ita, All) A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS