Transfert : Dalbert file à l'Inter, Nice touche le gros lot ! (officiel)

Désireux de rejoindre l'Inter Milan, Dalbert Henrique a obtenu gain de cause. Après une seule saison à Nice, le latéral gauche a signé un contrat de cinq années en faveur de la formation italienne, qui a déboursé 20 millions d'euros pour le recruter. Il s'agit de la plus grosse vente de l'histoire du Gym.

Dalbert quitte Nice pour l'Inter.

Jean-Pierre Rivère s'était promis de ne jamais vendre une recrue après une seule saison. Le président de l'OGC Nice n'a pas respecté son engagement. Mais cette exception sera très certainement pardonnée par les supporters azuréens.

Et pour cause, deux jours après le recrutement pour 10 millions d'euros d'Allan Saint-Maximin à Monaco, le plus gros achat de l'histoire du club, le 3e de Ligue 1 en 2016-2017 a fait plus fort.

Nice récupère dix fois sa mise !

Comment ? En revendant Dalbert Henrique (23 ans) pour le double, soit 20 millions d'euros ! Après un bel exercice du côté de l'Allianz-Riviera, le latéral gauche, qui a succombé aux sirènes de l'Inter Milan, a finalement obtenu gain de cause. A l'issue d'un long feuilleton, le Brésilien, acheté pour seulement 2 millions d'euros l'été dernier, a réussi à faire plier sa direction, signant ainsi un contrat de cinq années en faveur des Nerazzurri, qui lui offrent un salaire huit fois supérieur à ce qu'il touchait sur les bords de la Côte d'Azur.

La tête ailleurs, l'ancien joueur du Vitoria Guimaraes, qui avait pourtant annoncé sa volonté de poursuivre l'aventure à Nice avant le forcing du champion d'Europe 2010, manquera bien évidemment à Lucien Favre. Mais sa cession, dont les bonus ainsi que le pourcentage à la revente n'ont pour le moment pas filtré, fera date dans l'histoire des Aiglons. En effet, jamais le Gym n'avait réalisé une telle vente, la plus grosse datant de 2010, lorsque Loïc Rémy avait rejoint l'Olympique de Marseille pour 15,5 millions d'euros.

Son successeur déniché au Portugal ?

Désormais, il agit pour les dirigeants niçois de lui trouver un remplaçant de qualité. Ces dernières semaines, c'est le polyvalent Malang Sarr qui a dépanné dans le couloir gauche. Mais aussi talentueux soit-il, le jeune talent ne convainc pas à ce poste en raison de sa lourdeur et de ses qualités offensives moins impressionnantes que celles de Dalbert. Jamais en panne d'idées aussi intelligentes qu'efficaces, Rivère aurait déjà trouvé le successeur du Sud-Américain.

D'après L'Equipe, les Azuréens songent à se faire prêter Rafa Soares (22 ans, FC Porto). International portugais dans les catégories de jeunes, le défenseur vient de passer un an et demi en prêt à l'Academica Coimbra et à Rio Ave. Convoité par Saint-Etienne, qui lui a préféré Alexandros Katranis (Atromitos), le jeune joueur a été proposé à Amiens mais n'a pas souhaité rejoindre le promu. Avec Dalbert, Ricardo Pereira ou encore Jean-Michaël Seri, le Gym a souvent vu juste en recrutant au Portugal ces dernières années. Il n'y pas de raison que ça ne fonctionne pas une nouvelle fois...

Que pensez-vous de la vente de Dalbert à l'Inter ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…