Wolfsbourg : cartonné par son entraîneur, Ntep peut se faire du souci !

Recruté l'hiver dernier, l'ailier Paul-Georges Ntep se trouve déjà en difficulté à Wolfsbourg. Agacé par la fragilité physique du Français, son entraîneur Andries Jonker veut recruter à son poste, ce qui pourrait pousser l'ancien Rennais vers la sortie.

Ntep poussé vers la sortie à Wolfsbourg ?

Parti à Wolfsbourg en janvier dernier dans l'espoir de donner un nouvel élan à sa carrière, Paul-Georges Ntep ne rencontre pas la réussite escomptée.

Victime de pépins physiques récurrents, l'ailier de 25 ans a connu six premiers mois mitigés en Allemagne. Même s'il a montré de bonnes choses lorsqu'il a été aligné, l'ancien Rennais a dû se contenter de 503 minutes en Bundesliga au cours de la seconde partie de saison 2016-2017 (pour 2 passes décisives). Et le nouvel exercice commence encore plus mal...

A. Jonker - «Ntep est incapable de tenir 90 minutes»

En effet, après avoir pris part aux premiers matchs de préparation, le Tricolore a été zappé à plusieurs reprises depuis fin juillet. «Ntep est incapable de tenir quatre-vingt-dix minutes», a taclé son entraîneur Andries Jonker dans des propos rapportés par L'Equipe. Et comme le technicien n'a pas caché être à la recherche d'un ailier gauche, soit son poste de prédilection, le natif de Douala, sous contrat jusqu'en 2021, peut commencer à se poser des questions sur son avenir... L'international français abordait pourtant cette saison plein d'espoirs.

Les espoirs du Tricolore douchés ?

«Là, j'ai fait une bonne prépa pendant les vacances, et j'espère en faire une sans blessure avec l'équipe pour ne pas perdre de temps», lançait Ntep fin juin dans les colonnes du journal 20 Minutes. «Il (Jonker, ndlr) m'a dit que j'étais un joueur avec lequel il voulait travailler, et que je pouvais encore faire beaucoup mieux. (...). J'ai hâte de reprendre avec lui et pouvoir enfin m'exprimer sur cette belle scène qu'est la Bundesliga.»

Victime de sa fragilité physique depuis deux ans alors que son jeu explosif nécessite un corps en pleine possession de ses moyens, l'ancien Auxerrois pourrait donc se retrouver de nouveau sur le marché. Après avoir déboursé 5 M€ l'hiver dernier, le 16e du dernier exercice de Bundesliga exigera sans doute de récupérer le montant de sa mise initiale.

