Barça : Dortmund réclame un montant ahurissant pour Dembélé !

En déplacement en Allemagne pour négocier le transfert d'Ousmane Dembélé, le FC Barcelone ne s'attendait sûrement pas à une telle réponse du Borussia Dortmund. En effet, le club allemand réclamerait 150 M€ pour le transfert de son ailier !

Le FC Barcelone passe à la vitesse supérieure. Confronté au départ de Neymar au Paris Saint-Germain, le vice-champion d'Espagne a les moyens de remplacer le Brésilien et de renforcer son effectif.

Pour commencer, des dirigeants catalans se sont rendus en Angleterre et en Allemagne pour négocier les transferts de Philippe Coutinho (25 ans, Liverpool) et d'Ousmane Dembélé (20 ans). Deux dossiers que le Barça souhaite boucler le plus rapidement possible.

Mais cela risque de prendre du temps pour le Français… En effet, le FCB a pris connaissance des exigences du Borussia Dortmund pour son ailier. Selon la radio RAC1, le club allemand réclamerait 150 M€ ! Un montant énorme, surtout lorsque l'on sait que Dembélé avait été recruté pour 15 M€ l'été dernier. Preuve que les prix du marché s'envolent. De plus, tout le monde sait que le Barça peut investir les 222 M€ récupérés grâce à Neymar…

Le Barça va revenir à la charge

Mais bien évidemment, les Blaugrana ne monteront pas si haut pour l'ancien Rennais. La direction espagnole aurait prévu une deuxième réunion avec Dortmund pour transmettre une offre que l'on imagine raisonnable. En attendant, l'international tricolore, qui ne cache pas son attirance pour le Barça, n'est peut-être pas près de mettre les pieds au Camp Nou…

