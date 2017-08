Nice : son choix, son âge, le Mondial... Les vérités de Wesley Sneijder

Présenté devant les médias ce mardi, le milieu offensif Wesley Sneijder a justifié sa décision de rejoindre l'OGC Nice. L'occasion pour le Néerlandais d'évoquer ses ambitions, son âge mais aussi la Coupe du Monde 2018 avec les Pays-Bas.

Wesley Sneijder a de grandes ambitions avec Nice.

Après un lundi chargé avec les recrutements de Wesley Sneijder et d'Allan Saint-Maximim avant la deadline de l'enregistrement de l'effectif pour les barrages de la Ligue des Champions face à Naples, l'OGC Nice présentait ses nouvelles recrues ce mardi. Et bien évidemment, l'international néerlandais a suscité l'attention des médias.

Sneijder explique sa venue à Nice

Libre après la résiliation de son contrat à Galatasaray en juillet dernier, le milieu offensif de 33 ans a justifié son choix concernant son arrivée à Nice, où il a signé pour une année et une autre supplémentaire en option. «J'ai toujours fait mes choix avec l'envie de relever des nouveaux défis. J'ai gagné de nombreux trophées dans ma carrière, mais j'ai encore envie de remporter d'autres titres. C'est pour ça que j'ai décidé de venir à Nice, on peut réaliser de belles choses», a assuré l'ancien joueur de l'Inter Milan.

Même si le recrutement de Sneijder reste un joli coup pour l'OGCN, des doutes accompagnent l'arrivée du vétéran par rapport à son âge mais aussi à son éventuel déclin après 4 années en Turquie. «Plus je vieillis, mieux je me sens. Donc mon âge ce n'est pas un problème. Tant que je me sens bien, je vais continuer à jouer. Et tant que j'aurais la sensation de pouvoir jouer au plus haut niveau, je vais le faire et c'est toujours le cas», a-t-il assuré.

La Coupe du Monde dans un coin de sa tête

Courtisé par d'autres formations, notamment aux Etats-Unis, Sneijder a également reconnu qu'il avait choisi de venir à Nice avec la perspective de disputer la Coupe du Monde 2018 en Russie avec les Pays-Bas. «Bien évidemment que j'y pense ! C'est évident ! C'est vraiment important, mais je dois faire tout d'abord une bonne saison avec Nice. Après c'est sûr qu'en jouant en France, je suis plus visible qu'en jouant très loin», a-t-il reconnu. Avant d'éventuellement voir la Russie, Sneijder devra enflammer l'Allianz Riviera !

Que pensez-vous de l'arrivée de Wesley Sneijder à Nice ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...