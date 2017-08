Manchester United : Mourinho s'adresse à Bale, au cas où...

Fan de Gareth Bale depuis des mois, le manager de Manchester United José Mourinho est passé à l'action. Avant la Supercoupe d'Europe contre le Real Madrid mardi, le Portugais a ouvertement dragué l'attaquant madrilène en conférence de presse.

Mourinho montre une issue de secours à Bale.

José Mourinho n'est pas rassasié ! Après les arrivées de Victor Lindelöf, Romelu Lukaku et Nemanja Matic, le coach de Manchester United veut d'autres renforts.

On le sait, les Red Devils sont en contact avec le latéral droit du Paris Saint-Germain Serge Aurier. Mais c'est un autre joueur qui fait saliver le Portugais depuis des mois.

Cible de longue date du côté de MU, l'attaquant du Real Madrid Gareth Bale (28 ans) a reçu la confirmation ce lundi. Avant la Supercoupe d'Europe qui opposera les deux équipes mardi (20h45), Mourinho a reconnu qu'il serait à l'affût si le Gallois se retrouvait sur le marché des transferts.

«Si Bale n'est pas dans les plans du Real...»

«S'il joue demain, je ne penserai pas à le recruter. S'il joue demain, c'est parce qu'il est dans les plans du coach et du club et qu'il veut rester, a envisagé le Portugais. Mais s'il n'est pas dans les plans du Real, et que l'arrivée d'un autre joueur le pousse vers la sortie, nous essaierons de l'attendre de l'autre côté de la porte et je me battrai avec les autres entraîneurs qui le voudront dans leur équipe.»

Les Merengue tiennent à Bale

Un appel du pied plutôt osé à la veille d'un affrontement entre les deux formations. Connaissant Mourinho, le timing de cette déclaration n'est pas anodin. Il n'empêche que l'ancien joueur de Tottenham sera difficile, voire impossible à recruter. Même si le Real s'intéresse à Kylian Mbappé (18 ans), ce qui n'a pas échappé au «Special One» , Bale aurait été rassuré par ses dirigeants qui préféreraient attendre l'été 2018 pour attirer le Monégasque.

Autant dire que la flèche galloise fait partie des plans de l'entraîneur Zinédine Zidane, et surtout du président Florentino Pérez qui l'a toujours considéré comme la future star merengue après Cristiano Ronaldo. Dommage pour Mourinho qui, un an après le gros coup Paul Pogba, semble de nouveau prêt à dépasser la barre des 100 M€ pour un grand joueur.

