Journal des Transferts : Nice réalise le gros coup Sneijder, le PSG a un plan pour Mbappé, l'OM fonce sur Amavi... Damien Da Silva - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 07/08/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Nice réalise le gros coup Sneijder, le PSG a un plan pour Mbappé, l'OM fonce sur Amavi, Saint-Maximin et Hérelle se rapprochent de Nice, la priorité Pereira pour Paris, le Barça pense encore à Seri... Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. Wesley Sneijder, nouveau joueur de Nice. Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Nice réalise le gros coup Sneijder ! (officiel) Nice tient le très gros coup de son mercato estival ! Après Hatem Ben Arfa en 2015, Mario Balotelli et Dante en 2016, l'OGCN a réussi à mettre la main sur Wesley Sneijder ! Comme prévu depuis dimanche et l'annonce d'un accord de principe, le milieu offensif de 33 ans, libre après la résiliation de son contrat à Galatasaray en juillet dernier, s'est engagé en faveur du Gym. A la suite de la traditionnelle visite médicale, l'international néerlandais a paraphé un bail d'une année, plus une autre en option, en faveur des Aiglons. A noter que Sneijder portera le numéro 10 sous les couleurs niçoises et sera donc disponible pour les barrages de la Ligue des Champions face à Naples. 2. Le PSG a un plan pour recruter Mbappé... Courtisé par tous les cadors européens, l'attaquant Kylian Mbappé souhaiterait quitter l'AS Monaco cet été. Ce lundi, L'Equipe affirme que la pépite hésite entre deux destinations : le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ! D'après le quotidien Le Parisien, le PSG aurait même les faveurs du Monégasque. En parallèle, le contact a été maintenu entre le directeur sportif francilien, Antero Henrique, et l'entourage du joueur. Malgré tout, après avoir déboursé 222 millions d'euros pour s'offrir Neymar, le club de la capitale va avoir du mal à rester dans les clous du fair-play financier s'il venait à dépenser environ 180 M€ pour le natif de Bondy. Enfin, comme pour Fabinho, l'ASM ne souhaite pas renforcer un concurrent direct. Pour espérer s'offrir le Français, le PSG va devoir redoubler d'ingéniosité et sûrement sacrifier un élément majeur comme Angel Di Maria... 3. L'OM fonce sur Amavi Comme prévu, l'Olympique de Marseille a réalisé une offre à Aston Villa pour le latéral gauche Jordan Amavi, un prêt avec une option d'achat automatique de 10 millions d'euros. Et selon les informations du quotidien L'Equipe, le club phocéen se montre confiant sur ce dossier. Malgré la concurrence de la Fiorentina et l'OGC Nice, l'OM semble disposer d'une longueur d'avance sur ce dossier mené personnellement par le directeur sportif marseillais Andoni Zubizarreta. Séduit par le projet olympien, Amavi pourrait bien débarquer sur la Canebière dans les jours à venir... 4. Nice s'active aussi pour Saint-Maximin et Hérelle Si Wesley Sneijder a signé avec l'OGC Nice, le Batave n'est pas le seul à animer le mercato d'été du club azuréen ce lundi. En effet, le Gym a décidé de passer à la vitesse supérieure pour l'ailier de l'AS Monaco, Allan Saint-Maximin, ciblé depuis plusieurs semaines. Le journal Nice-Matin fait état d'un accord entre les deux clubs pour un transfert définitif, et la radio RMC affirme même que l'ancien Bastiais se trouve actuellement dans la cité azuréenne afin de passer sa visite médicale. Conscient de tenir un élément d'avenir, Nice devrait d'ailleurs aller bien au-delà des limites financières qu'il s'était fixé puisque Monaco réclamerait entre 10 à 12 millions d'euros pour le joueur. Dans le même temps, le défenseur central de Troyes Christophe Hérelle se trouverait également tout proche de l'OGCN afin de remplacer numériquement Paul Baysse dans l'effectif. 5. La priorité Danilo Pereira pour Paris Si le Paris Saint-Germain rêve donc toujours de s'offrir Kylian Mbappé, le club de la capitale dispose d'une autre priorité bien moins compliquée à attirer : le milieu de terrain du FC Porto Danilo Pereira. Comme indiqué depuis plusieurs semaines, l'international portugais se trouve dans les petits papiers du directeur sportif parisien Antero Henrique pour remplacer Grzegorz Krychowiak, sur le départ cet été, et préparer la succession de Thiago Motta, sous contrat jusqu'en juin 2018, au poste de sentinelle. Selon les informations du quotidien L'Equipe, le dirigeant lusitanien continue de s'activer sur ce dossier et espère pouvoir profiter de ses bonnes relations avec le club portugais pour baisser le prix de vente de Pereira, dont la clause libératoire a été fixée à 60 millions d'euros. De son côté, le joueur est bien évidemment séduit par la perspective de rejoindre le PSG afin de passer un cap dans sa carrière. 6. Le Barça a réactivé la piste Seri ! Les belles performances de Jean-Michaël Seri face à l'Ajax Amsterdam ne sont pas passées inaperçues. Déjà brillant l'an dernier sous les couleurs de l'OGC Nice, le milieu de terrain s'est distingué avec deux matchs solides lors du récent 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et logiquement, selon les informations du quotidien L'Equipe, le FC Barcelone et Arsenal s'intéressent à ses services. Du côté des Blaugrana, la piste Seri aurait été récemment réactivée et des contacts existeraient entre les deux parties. Avec une clause libératoire signée sous seing privé à 40 millions d'euros, l'Ivoirien ne devrait pas s'éterniser sur la Côte d'Azur. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le lundi 7 août 2017 à 18h00. C'est officiel : - Libre depuis la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, l'ailier Rachid Ghezzal s'est engagé pour 4 ans avec l'AS Monaco. - L'ailier Jonathan Biabiany a été prêté par l'Inter Milan avec option d'achat au Sparta Prague. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Le milieu de terrain Blaise Matuidi et l'ailier Lucas sont indécis pour leur avenir au Paris Saint-Germain.

- L'agent de l'ailier du Paris Saint-Germain Julian Draxler a été aperçu à Barcelone.

- Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Adrien Rabiot joue toujours la montre pour sa prolongation de contrat.

- Le jeune milieu offensif du Paris Saint-Germain Roli Pereira de Sa va rejoindre le FC Nantes.

- Une folle rumeur d'un intérêt de l'Olympique de Marseille pour Zlatan Ibrahimovic a été démentie par Mino Raiola.

- Manchester City réclame 16 millions d'euros pour le buteur Wilfried Bony, pisté par l'Olympique de Marseille.

- Le milieu défensif de l'Atletico Paranaense Otavio va bel et bien rejoindre Bordeaux.

- Le milieu de terrain de Nantes Guillaume Gillet se trouve en Grèce pour signer avec l'Olympiakos.

- L'AS Saint-Etienne va enregistrer les arrivées du milieu de terrain du Zénith Saint-Pétersbourg Hernani, prêté pour un an, et du latéral gauche d'Atromitos Alexandros Katranis, acheté 350 000 euros. À l'étranger : - Annoncé tout proche du FC Barcelone, le milieu de terrain Philippe Coutinho ne forcera pas son départ de Liverpool.

- L'attaquant d'Arsenal Olivier Giroud a affiché sa volonté de rester.

- Le buteur d'Arsenal Danny Welbeck pourrait prendre la direction d'Everton.

- Le milieu de terrain de l'Inter Milan Geoffrey Kondogbia souhaiterait quitter le club italien cet été.

- Attendu à Stoke City, le milieu de terrain de la Juventus Turin Mario Lemina devrait finalement rejoindre Southampton. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato à l'étranger (Ang, Esp, Ita, All) A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS