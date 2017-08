Nice : le Barça a réactivé la piste Seri

Auteur de superbes performances avec l'OGC Nice l'an dernier et lors du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, le milieu de terrain Jean-Michaël Seri se trouve dans le viseur du FC Barcelone et d'Arsenal. Les Blaugrana seraient d'ailleurs prêts à aligner les 40 millions d'euros réclamés par le Gym.

Jean-Michaël Seri plaît au FC Barcelone.

Les belles performances de Jean-Michaël Seri ne passent pas inaperçues ! Excellent l'an dernier sous les couleurs de l'OGC Nice, le milieu de 26 ans s'est offert une magnifique publicité en cette période des transferts en étant brillant lors du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions face à l'Ajax Amsterdam (1-1, 2-2). Déjà apprécié par plusieurs clubs européens, l'Ivoirien a tapé dans l'oeil de deux cadors...

Arsenal intéressé, le Barça s'active !

Car d'après les informations du quotidien L'Equipe, citant des sources espagnoles, Arsenal mais surtout le FC Barcelone s'intéressent sérieusement à la situation du Niçois. Du côté des Blaugrana, la piste Seri aurait été récemment réactivée après une première approche en novembre dernier et des contacts existeraient entre les deux parties. Grâce à la récente vente de Neymar pour 222 millions d'euros, la formation catalane ne serait absolument pas effrayée par la clause libératoire signée sous seing privé de l'Aiglon, fixée à 40 millions d'euros.

Dans le même temps, Sport confirme l'intérêt du Barça pour Seri, tout en liant son arrivée à des départs. En effet, à ce poste, la priorité reste donnée à Paulinho (Guangzhou Evergrande), proche de rejoindre le Barça. Et donc si des milieux venaient à quitter la Catalogne (Arda Turan, Rafinfa ou encore André Gomes), la venue du Niçois serait fortement probable pour le média ibérique.

Nice en a besoin pour les barrages...

Si la possible vente de Seri pour 40 millions d'euros représenterait un record pour Nice, il s'agirait aussi d'une énorme perte sportivement. Véritable maître à jouer de cette équipe dans l'entrejeu, l'ancien joueur de Paços Ferreira laisserait un énorme vide dans ce secteur de jeu, on l'a d'ailleurs constaté contre l'AS Saint-Etienne (0-1) en Ligue 1 samedi (il était suspendu). Avec cette conséquence en tête, on espère pour le Gym que le club sera en mesure de le conserver pour les barrages de la C1 face à Naples (16 et 22 août). Pour créer l'exploit, la présence de Seri semble indispensable.

Que pensez-vous de la situation de Jean-Michaël Seri ? Va-t-il rejoindre un grand club européen cet été ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...