Journal des Transferts : le Barça à fond sur deux Français, l'OM fait du pied à Amavi, une mise au point pour Mbappé...

Le Barça est chaud sur Dembélé et Lemar, l'OM revient aux nouvelles pour Amavi, la mise au point de Vasilyev pour Mbappé, Nkoulou rejoint le Torino... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures.

Le Barça est à fond sur Dembélé.

Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater

1. Le Barça à fond sur Dembélé...

L'ailier du Borussia Dortmund Ousmane Dembélé (20 ans) est bel et bien la priorité du FC Barcelone pour remplacer Neymar, parti au Paris Saint-Germain ! Alors que le journaliste italien Tancredi Palmeri annonçait vendredi un accord entre le joueur et le club catalan, L'Equipe tempère légèrement cette information en évoquant seulement un accord proche entre les deux parties.

Par contre, le quotidien sportif assure que les Blaugrana veulent accélérer sur ce dossier et vont prochainement contacter le BvB, qui devrait réclamer plus de 100 millions d'euros pour céder le Français. Egalement courtisé par le Real Madrid, Dembélé donnerait sa priorité au Barça, où il se verrait bien évoluer sur le front de l'attaque avec Luis Suarez et Lionel Messi.

2. ... et Lemar aussi !

Monaco va devoir être solide pour conserver Thomas Lemar (21 ans) ! Si Arsenal insiste depuis le début du mercato d'été avec une dernière offre estimée à 50 millions d'euros pour l'ancien Caennais, c'est désormais le FC Barcelone qui s'intéresse à lui selon L'Equipe.

En effet, après le départ de Neymar pour le Paris Saint-Germain, le Barça a activé la piste menant à Lemar, en marge des dossiers Philippe Coutinho (Liverpool) et Ousmane Dembélé (Dortmund). Dans le même temps, Arsenal, Manchester City et Liverpool continuent de surveiller la situation de l'international français. Monaco pourra-t-il résister aux offres des cadors européens pour Lemar ?

3. L'OM d'attaque pour Amavi ?

Intéressé par le latéral gauche d'Aston Villa Jordan Amavi (23 ans) selon la presse britannique, l'Olympique de Marseille va bel et bien passer à l'action sur ce dossier ! En effet, d'après les informations de la radio RMC Sport, le club phocéen va proposer un prêt d'un an avec une option d'achat fixée à 7 millions d'euros pour l'ancien Niçois.

Cette offre va-t-elle satisfaire la formation anglaise ? Ce n'est pas sûr puisque les Villans privilégient un transfert sec et avaient réussi à vendre le Français au FC Séville pour 8 millions d'euros, plus 2 millions d'euros de bonus éventuels, cet été avant qu'il ne soit recalé à la visite médicale. En tout cas, Amavi est une piste séduisante pour l'OM afin de concurrencer Patrice Evra.

4. Mbappé, la mise au point de Vasilyev

Quel avenir pour Kylian Mbappé (18 ans) ? Courtisé par les plus grands clubs européens, l'attaquant de l'AS Monaco aurait pris la décision de quitter le champion de France en titre lors de ce mercato d'été. Pourtant de son côté, le vice-président monégasque Vadim Vasilyev affiche toujours sa volonté de conserver l'international tricolore.

«On continue toujours à discuter. Contrairement à ce que je peux lire dans la presse, ce n'est pas une question d'argent. C'est beaucoup plus compliqué. Il faut que le joueur se positionne mais c'est surtout sur le projet sportif. Si vous me demandez, j'aimerais bien sûr le garder mais après, il est très sollicité. (...) Contrairement à ce que j'ai pu lire ou entendre, il n'a jamais exprimé son envie de partir» , a assuré le dirigeant russe devant les médias.

Prolonger à Monaco ou rejoindre dès maintenant un cador européen, Mbappé va devoir faire son choix.

5. Nkoulou prêté au Torino !

Surprise dans le mercato de l'Olympique Lyonnais ! Alors que Nicolas Nkoulou devait rester chez les Gones, le défenseur central (27 ans) a été prêté avec une option d'achat au Torino d'après un communiqué officiel du club italien. Selon le président rhodanien Jean-Michel Aulas, Nkoulou faisait «partie du projet» , pourquoi un tel rebondissement ? Peut-être des difficultés à se séparer de Mapou Yanga-Mbiwa…

Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 5 août 2017 à 18h00.

C'est officiel :

- Le défenseur central Nicolas Nkoulou a été prêté avec option d'achat au Torino.

- Le milieu de terrain Cheick Doukouré quitte Metz pour Levante, où il a signé un contrat de quatre années.

- Galatasaray a déboursé 5,25 millions d'euros pour recruter le milieu de terrain de Manchester City, Fernando.

Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater :

En France :

- Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, n'a pas écarté l'idée de recruter l'attaquant d'Arsenal, Alexis Sanchez.

- Courtisé par l'Olympique de Marseille, l'attaquant du Milan AC Carlos Bacca préfère retourner au FC Séville.

- Nice s'active pour recruter le milieu offensif Wesley Sneijder, libre depuis la résiliation de son contrat avec Galatasaray.

- Liverpool pourrait proposer 17 millions à Rennes pour le milieu de terrain Benjamin André.

A l'étranger :

- L'attaquant du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ne serait pas contre un retour en Angleterre.

- Le Milan AC vise les attaquants Zlatan Ibrahimovic (libre) et Falcao (Monaco).

